– Vi har føreslått ein diplomatisk veg ut dersom Russland ynskjer det, seier Blinken på pressekonferansen.

USA vil ikkje gi ut det skriftlege svaret før russarane har lese det og gitt sitt svar.

– Vi har koordinert svaret vårt med Ukraina og alle våre europeiske allierte, legg Blinken til.

Blinken seier at USA har fortalt Russland at Ukraina må stå fritt til å velja sine eigne allierte.

– No er det opp til Russland korleis dei vil reagera. Vi er klare uansett, seier Blinken.

Nato skal koma med sitt eige svar klokka 19, frå generalsekretær Jens Stoltenberg.

Klokka 19 held Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressekonferanse.

Ei lang rekkje krav

Russland ynsker å inngå to sikkerheitsavtalar: ein med Nato og ein med USA. Russiske myndigheiter hevdar at krava er avgjerande for landets sikkerheit.

Dette er krava:

De russiske kravene Ekspandér faktaboks Russiske myndigheter hevder at følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krever skriftlig svar fra Nato og USA på kravene over. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP sa Russland onsdag at dei hadde tatt i mot USAs svar på Russlands sikkerheitskrav frå ambassadør John Sullivan.

– Leiaren frå USAs ambassade overleverte eit skriftleg svar frå den amerikanske administrasjonen på utkastet til ein bilateral avtale om sikkerheitsgarantiar, sa det russiske utanriksdepartementet i eit utsegn etter Sullivans møte med viseutanriksminister Alexander Grushko.

Blinken: Eit splitta Europa kan koma tilbake

Antony Blinken har tidlegare understreka at eit splitta Europa slik det var under den kalde krigen, kan koma tilbake om Russland angrip Ukraina.

– Då var kontinentet delt i to, skilt av eit ingenmannsland der soldatar patruljerte. Trusselen om krig han over hovudet til alle, sa utanriksministeren i USA.

UTANRIKSMINISTRANE: Antony Blinken og Sergej Lavrov har svært ulikt syn på kva som skal til for å dempe spenninga i Ukraina. Foto: POOL / Reuters

Blinken har også understreka at Russland ikkje bør få lov til å bryta folkeretten og internasjonale reglar og avtalar.

Blinken la alt ansvar for Ukraina-konflikten på Russland, og peika igjen på at russarane vil få eit kraftig svar i form av straffereaksjonar dersom dei angrip.

Russlands president Vladimir Putin har fleire gonger sagt at Russland ikkje planlegg militært angrep på Ukraina. Samstundes har han uttrykt stor uro over at Nato i løpet av fleire tiår stadig har kome nærare Russlands grenser.

Som ein reaksjon har han åtvara om at Russland vurderer «militærtekniske tiltak».

Ber borgarar vurdera forlata landet

Den amerikanske ambassaden i Kiev har bede amerikanarane i landet om å vurdera å forlata landet så fort som mogleg.

– Vi oppmodar amerikanske borgarar i Ukraina til å vurdera å forlata landet ved å bruka offentlege eller andre privat tilgjengelege transportalternativ, seier ambassaden i ein utsegn.

Samstundes kom dei med åtvaring om at sikkerheitssituasjonen i landet kan forverra seg på kort varsel.

Ukraina og Vesten har skulda Russland for å førebu seg til invasjon av Ukraina, då Russland har samla eit stort tal soldatar ved grensa mellom dei to landa.