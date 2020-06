Store demonstrasjoner og tåregass i Brasil

Demonstrasjoner i USA: Politifolk påkjørt av bil i New York

Fem politifolk i to ulike byer i USA er skutt under opptøyer det siste døgnet. De skal ikke være livstruende skadet. I tillegg kjørte en SUV inn i en gruppe politifolk i Buffalo i New York. To betjenter ble truffet av bilen, og er fraktet til legevakt med skader.