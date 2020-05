Latin-Amerika – fra 200 til 40.000 korona-døde på to måneder

«Treffer den neste store koronabølgen Latin-Amerika?» var overskriften på en artikkel her på nrk.no for en måned siden.

Dessverre er det dét som har skjedd, og regionen omtales nå av Verdens helseorganisasjon som «det globale episenteret for korona-smitte».

Latin-Amerika er blitt "det nye Europa" i spredningen av Covid-19-viruset. Foto: AMANDA PEROBELLI

Rundt 770.000 er registrert smittet i Latin-Amerika, og tallene har steget stadig raskere de siste ukene.

Samtidig truer en annen dødelig fare: det økonomiske sammenbruddet som tiltakene mot pandemien har ført med seg. Og så lenge det ikke er registrert noen smittetopp er det svært vanskelig å lette på disse tiltakene.

Halvparten i Brasil

Godt over halvparten av dødsofrene bor i Brasil, og tallet på koronaofre i landet har steget dramatisk de siste ukene, fra rundt 10.000 for en måned siden til nærmere 25.000 i dag.

Med unntak av USA har landet nå flest registrert smittede i verden – drøyt 390.000 ifølge nettstedet Worldometers. Få brasilianere er testet, og flere undersøkelser tyder på at det reelle smittetallet kan ligge på minst tre millioner.

Samtidig fortsetter striden om smittetiltakene mellom landets president og myndighetene i delstater og kommuner. Guvernører og ordførere over hele Brasil har innført strenge tiltak mot koronasmitte, mens presidenten vil åpne opp landet av frykt for økonomisk kollaps.

Nest etter Brasil er Peru det landet som har flest registrerte smittede i Latin-Amerika. Foto: Rodrigo Abd / AP

Peru nummer to

Etter Brasil er Peru det landet i Latin-Amerika som har flest registrerte smittede – rundt 125.000. Og tallet på døde er drøyt 3.600.

Myndighetene innførte omfattende tiltak for drøyt to måneder siden, med stenging av skoler og bedrifter, forbud mot ansamlinger, og stenging av grenser.

Men tiltakene er bare delvis blitt fulgt, blant annet fordi landets mange fattige er avhengige av å jobbe for å skaffe mat til familiene.

Det samme er tilfellet i nabolandet Ecuador, som har det høyeste tallet på koronaofre pr. innbygger i hele Latin-Amerika, med 182 døde pr. én million innbyggere.

Unntaket Argentina

Et omfattende nærvær av politi og militære er en del av Argentinas kamp mot korona. Her fra hovedstaden Buenos Aires. Foto: AFP

Av de store landene i Latin-Amerika skiller Argentina seg ut med oppsiktsvekkende lave dødstall – mindre enn 500. Myndighetene innførte tidlig noen av verdens strengeste smitteverntiltak med høye bøter og omfattende innsats av politi og militære for å håndheve reglene.

Medaljens bakside er at økonomien står stille, og landet trues nå av en ny såkalt «statlig konkurs» – altså at det ikke lenger greier å betjene sin statsgjeld og blir utelukket fra det internasjonale lånemarkedet.

Den argentinske regjeringen har lagt frem et forslag overfor kreditorene, og fristen er satt til 2. juni.

Mexico øker kraftig

Det folkerike Mexico har, ikke overraskende, opplevd en sterk økning i tallet på koronaofre de siste økene. Rundt 7.200 er døde – det høyeste tallet i Latin-Amerika med unntak av Brasil.

Flere store sykehus rapporterer at de ikke lenger har kapasitet til å ta imot flere pasienter, og situasjonen er ute av kontroll flere steder i landet.

Samtidig er det et enormt press fra bedriftene for å gjenåpne samfunnet, og ifølge en prognose fra Det internasjonale pengefondet blir Mexico hardest rammet av alle økonomier her i Latin-Amerika som følge av pandemien.

En eksplosjon i fattigdom blir det trolig det mest alvorlige resultatet av pandemien. Foto: ERIKA SANTELICES / AFP

Fattigdom dreper

Koronapandemien fører til at tallet på fattige i Latin-Amerika vil øke med 30 millioner bare i år, spår FN-organet Cepal.

Og mange eksperter frykter at økt fattigdom, sult og sosial uro kommer til å ta langt flere menneskeliv enn viruset selv.

«Fattigdom dreper» lyder et kjent uttrykk her i Latin-Amerika. Og neppe har det vært sannere enn nå – i koronaens tid.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her