«Presidenten graver sin egen grav. Han bør trekke seg før han blir avsatt,» skriver Brasils respekterte statsmann, tidligere president Fernando Henrique Cardoso, på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presset mot høyrepopulisten Jair Bolsonaro – også kalt «Brasils Trump» – er voldsomt, etter at justisminister Sergio Moro gikk av i protest sist fredag.

På sin pressekonferanse kom Moro med anklager mot presidenten som betegnes som «svært alvorlige», og riksadvokaten har bedt høyesterett om å starte etterforskning av påstandene.

Grunnlag for riksrett

Den direkte årsaken til justisministerens avgang er at presidenten sparket sjefen for Brasils føderale politi. Den offisielle kunngjøringen av dette bærer også justisminister Sergio Moros underskrift, men han hevder at det er et falsum.

I tillegg sier Moro at Bolsonaro flere ganger har krevd personlig tilgang til politiets etterforskning og etterretning, og at politisjefen fikk sparken fordi han avviste dette.

Begge disse påstandene gir, ifølge flere rettseksperter, grunnlag for å stille presidenten for riksrett, og det er ventet at høyesterett starter etterforskning med det aller første.

Bolsonaro sa i en erklæring før helgen at ingen av påstandene er riktige.

Tidligere justisminister Sergio Moro på pressekonferansen i Brasilia, der han kom med svært alvorlige anklager mot presidenten. Foto: Eraldo Peres / AP

Folkehelt

Sergio Moro ble en folkehelt i Brasil da han ledet «Operasjon Bilvask», den mest omfattende korrupsjonsjakt i landets historie, der mange av de mektigste havnet bak lås og slå.

Etter valget i 2018 ble han hentet av Bolsonaro til stillingen som justis- og sikkerhetsminister, men forholdet mellom de to er blitt stadig vanskeligere.

Den viktigste årsaken er, ifølge Moro, at presidenten ikke har holdt sine løfter om å gi ham frie hender i kampen mot korrupsjon.

Ifølge antikorrupsjonsorganet Transparency International er Brasil nå høyere oppe på lista over verdens mest korrupte land enn noensinne.

I en kommentar til justisminister Moros avgang sier Transparency at dette er et kraftig tilbakeslag for Brasil, og at påstandene mot presidenten må etterforskes med full styrke.

«Hatets kontor»

Drapet på Rio-politikeren Marielle Franco har rystet Brasil. Ifølge politiet har mistenkte i saken hatt nære bånd til Bolsonaro-familien. Foto: SERGIO MORAES

Når høyesterett nå ventelig starter etterforskning i Moro-saken, pågår det allerede flere rettsprosesser mot presidenten og hans tre politikersønner, som han på militært vis omtaler som «Nr. 1, nr. 2 og nr. 3».

Nummer én heter Flavio Bolsonaro, og er senator. Han etterforskes for pengevasking og for sine kontakter i Rio de Janeiros underverden, der den såkalte militsen spiller en sentral rolle.

Ifølge politiet var det den som utførte det mye omtalte drapet på lokalpolitikeren Marielle Franco, og det hevdes at presidenten vil kontrollere politiet for å hindre etterforskning i denne saken.

En annen av sønnene, Carlos, etterforskes som hovedmannen bak det som kalles «Gabinete do ódio» – Hatets kontor.

Dette er en «løgnfabrikk» på internett som blant annet sprer grove usannheter om høyesterett og kongressen, institusjoner som er i jevnlig konflikt med presidenten.

«Vi vil at de væpnede styrker skal ta makten», krever Bolsonaro-tilhengere som vil ha slutt på tiltakene mot koronasmitte. Foto: Andre Borges / Andre Borges

Et militærstyrt Brasil?

Kravet om riksrett mot Jair Bolsonaro øker i styrke, og et tjuetall medlemmer i kongressen har stilt seg bak dette.

Men det store flertallet av de folkevalgte er fortsatt avventende, og en av grunnene er at man helst vil unngå en slik prosess midt i den dype koronakrisa.

Mange kommentatorer mener likevel at den omstridte presidenten lever på lånt tid som leder, og hans opptreden under koronapandemien har styrket oppfatningen av at han ikke er den rette til å lede landet.

Skulle Bolsonaro falle, er det visepresidenten og den tidligere generalen Hamilton Mourão som tar over.

Dagens regjering er allerede sterkt dominert av generaler, og de får stadig mer makt. Med Mourão på toppen vil Brasil i stor grad bli styrt av de militære.