Store demonstrasjoner da presidenten i Honduras tiltrådte

ADVARER: Opposisjonskandidaten Salvador Nasralla har advart om fare for borgerkrig, og ledet protestene i byen San Pedro Sula. Foto: Fernando Antonio / AP

Hernandez avla ed under en markering på landets nasjonalstadium, stappfull av presidentens tilhengere.

Under arrangementet sa 49-åringen at han var «forpliktet til å utvikle en prosess for å få til forsoning i Honduras».

Men opposisjonen beskylder Hernández for å innføre et «militærdiktatur» og oppfordret til å delta i demonstrasjonene, skriver BBC.

De mener valgseieren ble stjålet fra den tidligere sportsjournalisten og TV-personligheten Salvador Nasralla.

Nasralla ledet først under opptellingen etter valget 25. november, men oppslutningen falt raskt og Nasralla beskyldte myndighetene for å ha jukset med valgresultatet.

GJENVALGT: President Juan Orlando Hernandez ble gjenvalgt i november 2017, og ble tatt i ed 27. januar. Foto: Moises Castillo / AP

Kastet steiner mot presidenttilhengere

Den venstreorienterte opposisjonen har protestert hele uka, og det kulminerte fredag kveld i hovedstaden Tegucigalpa i en masseprotest. Lørdag kunne ikke demonstrantene komme nærmere enn 500 meter fra arrangementet der Hernandez ble innsatt som president.

Men protestene fortsatte blant sinte tilhengere av opposisjonen.

I en bydel i hovedstaden kastet demonstrantet steiner mot en buss med støttespillere for president Hernandez.

– Protestene vil ikke stoppe i dag, men vil bli varige, sa opposisjonskandidaten Nasralla til journalister og krevde nyvalg, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Politiet satte etterhvert inn militærkjøretøy og brukte tåregass mot demonstrantene.

Også i landets nest største by, San Pedro Sula, marsjerte rundt 10.000 mennesker i gatene for å vise motstand mot at Hernandez nok en gang ble tatt i ed som president.

– Den eneste måten å bli kvitt denne diktatoren på, er å sloss i gatene, sa parlamentsmedlem for opposisjonen, Samuel Madrid til nyhetsbyrået AFP.

– Stilles spørsmål ved presidentens legitimitet

Opposisjonen får støtte fra flere analytikere. Statsviteren Juan Ramon Medrano mener at regjeringa i landet «viser tegn på å være et diktatur».

– I Honduras er det en politisk krise som USA og Organisasjonen av amerikanske stater, OAS, ikke vurderer etter samme målestokk som de bruker på Venezuela, sier Medrano.

Både USA og OAS har vært svært kritiske til det venstreorienterte regimet i Venezuela.

Selskapet Eurasia som driver med markedsanalyse, tror derimot at demonstrasjonene «trolig vil avta etter at Hernandez har blitt tatt i ed».

– Hernandez vil likevel være mye mer svekket når han starter sin andre presidentperiode, siden det stilles spørsmål ved hans legitimitet, skrev gruppa i en uttalelse rett før innsettelsen.

Støtte fra USA for å hindre illegale migranter

Landet har vært i politisk krise siden valget i november.

Opposisjonen har krevd at den andre valgomgangen skulle annulleres. De mener det har foregått valgfusk, og utenlandske observatører sier de merket seg uregelmessigheter ved valget.

Rett etter nyttår ble kravet om annulleringen avvist av landets valgtribunal.

Men også OAS, Organisasjonen av amerikanske stater, foreslo nyvalg etter at observatører uttrykte tvil om valgresultatet. Likevel uttrykte organisasjonen nylig at den nå har til hensikt å samarbeide med den valgte regjeringa i Honduras.

Opposisjonsleder Nasralla har advart om fare for borgerkrig, og ifølge opposisjonen og sivile samfunnsorganisasjoner har over 30 mennesker mistet livet i sammenstøt siden valget. Flere hundre er arrestert.

Den nye presidenten, Hernandez, får indirekte støtte fra USA som sender millioner av dollar til Honduras og nabolandene Guatemala og El Salvador. Svært mange av migrantene som tar seg ulovlig inn i USA, kommer fra disse landene.