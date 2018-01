– Livet mitt er her. Jeg er lykkelig her, selv om jeg nesten jobber meg i hjel, sier 48 år gamle Minda Hernandez til nyhetsbyrået AFP.

Hun flyktet fra krigen i El Salvador for 20 år siden, og er redd for hva som vil skje med den 16 år gamle sønnen hvis hun blir sendt tilbake. Sønnen er født i USA.

Vedtaket vil også få betydning for over 190.000 barn som er født i USA av foreldre fra El Salvador. Barna har amerikansk statsborgerskap, skriver BBC.

Trump-administrasjonen opphevet mandag beskyttelsesprogrammet, TPS, som har gitt midlertidig oppholdstillatelse for personer fra land rammet av naturkatastrofer og konflikter.

Folk fra El Salvador fikk opphold etter det voldsomme jordskjelvet i 2001, men departementet for innenlands sikkerhet mener innvandrere fra El Salvador ikke lenger har behov for slik beskyttelse. De må reise frivillig ut av landet eller få ny oppholdstillatelse innen september 2019.

Les også: Trump kan snu om migrantamnesti

BARNEBARN I USA: Maria Gloria Ceren de Quinonez i El Salvador med bilder av barnebarna som bor i USA. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

– Kan sende folk i døden

Marselha Gonçalves Margerin fra Amnesty International i USA mener vedtaket er et «gedigent svik mot folk som har søkt beskyttelse».

– Hvis de tvinges til å returnere til El Salvador, kan mødre, fedre og barn risikere utpressing, kidnapping, å bli utnyttet seksuelt og bli tvunget til å samarbeide med gjengene. USA kan sende folk rett i døden, sier Margerin.

Hun får støtte fra flere eksperter på Mellom-Amerika:

– Det er absurd, dramatisk og inhumant. Det er vanskelig å skjønne hva USA skal ha å tjene på det, sier Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo til NRK.

Bull sier at de som har hatt beskyttelse under dette programmet, ikke er ulovlige immigranter som har kommet de siste årene.

– Dette er folk som er vel etablert og har bodd i landet lenge. Det er ikke folk som oppholder seg ulovlig i landet eller har kriminelt rulleblad, sier Bull.

GJENGER: En mann fra gjengen Maratrucha med karakteristiske tatoveringer. Foto: ORLANDO SIERRA / Afp

Dødelige gjenger

El Salvador er verdens farligste land, og topper den lite hyggelige statistikken fra FN med høyest antall drap i forhold til innbyggertallet.

Drapsraten i El Salvador er 104 drap per 100.000 innbygger. I USA er den til sammenligning 4 per 100.000, mens den i Norge var på 0,4 per 100.000 i 2015.

Mye av volden skyldes en blodig gjengkrig mellom landets to største kriminelle gjenger, Mara Salvatrucha og Barrio 18 som terroriserer befolkningen med ekstrem vold, utpressing, kidnappinger og korrupsjon.

– Gjengene har kontroll med store områder i byene, og etter hvert også store deler av landsbygda. I det siste har man også avslørt kontakter inn i det politiske miljøet, sier Benedicte Bull.

JAKT: Politiet jakter på medlemmer av de brutale gjengene. Foto: STRINGER/EL SALVADOR / Reuters

Immigrantene i USA sender store summer til hjemlandet hvert år, og Bull mener konsekvensene for El Salvador kan bli store hvis over 200.000 mennesker blir sendt tilbake.

– El Salvadors økonomi er helt avhengig av disse pengene. Enda vanskeligere blir det å skaffe jobb, skole, og helsetilbud til alle sammen, sier Bull.

Håper på hjelp i Kongressen

Like etter at vedtaket ble kjent, var det demonstrasjoner foran Det hvite hus

– Vi har 18 måneder til å legge press på Kongressen for å få dem til å gi fast oppholdstillatelse og statsborgerskap, sier Jaime Contreras som kom fra El Salvador i 1988 og selv har fått statsborgerskap i USA.

HÅPER PÅ BESKYTTELSE: Mange håper at Kongressen skal endre vedtaket som kan bety at minst 200.000 mennesker fra El Salvador kan bli sendt ut av USA. Foto: Damian Dovarganes / AP

Ordningen ble altså innført etter det store jordskjelvet i 2001. Men de fleste som har denne beskyttelsen i dag, flyktet til USA under borgerkrigen i hjemlandet på 1980- og 90-tallet, skriver NPR. Ordningen har blitt utvidet på nytt og på nytt helt til i dag.

I november ble beskyttelsesprogrammet avsluttet for personer fra Haiti og Nicaragua, og det er ventet at samme skjebne vil ramme personer fra Honduras.