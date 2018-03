Storbritannia satte vindkraftrekord

Klokken ti lørdag formiddag ble det produsert 13,9 gigawatt fra vindkraft i Storbritannia, skriver Det nasjonale kontrollrommet for strømnett på Twitter.

En time senere, klokken elleve, var det stedet til 14 gigawatt, skriver Independent.

Senere i dag har produksjonen fortsatt å øke og er ifølge nettstedet Drax klokken 16.30 på 14,1 gigawatt.

Det er ny rekord for vindkraftproduksjon i landet. Den tidligere rekorden var på 13,6 gigawatt, satt i januar i år.

Vindkraft klart størst

Rekorden førte til at vindkraft sto for den klart største delen av strømproduksjonen i Storbritannia i dag.

Etter vindkraft med 37 prosent av strømproduksjonen følger gass (23 prosent), atomkraft (17,3 prosent) og kull (12,5 prosent).

Sol og biomasse sto hver for 4,1 prosent av produksjonen mens vannkraft bare sto for 0,9 prosent.

Femti prosent økning i fjor

Rekorden kommer etter en kraftig vekst i vindkraftproduksjonen i fjor.

Mens vindkraft i 2016 sto for ti prosent av den britiske strømproduksjonen, økte det til 15 prosent i fjor, viser tall fra Drax.

– Den dramatiske økningen kommer både fra høyere vindhastigheter og fra et hopp i kapasitet. Flere store vindfarmer til havs ble satt i drift og vind på land ble hadde et rekordår, sier Dr Iain Staffell ved Imperial College.

Veksten førte til at vindkraft i fjor sto for over dobbelt så mye av strømproduksjonen i Storbritannia som kull – energikilden som i tiår har forurenset landet.