Boligminister Michael Gove har lansert en plan han kaller «en nasjonal innsats» for å hjelpe folk med desperate behov.

Britiske medier, blant dem Sky News og BBC, mener Gove nå viser handlekraft etter at britiske myndigheter har fått kritikk for sin håndtering av flyktningekrisen fra Ukraina.

Boligminister Michael Gove har lansert en plan for å bosette flyktninger i britiske hjem. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Boligministeren har fått myndighetene med på å gi 350 pund i måneden, rundt 4.100 kroner, til folk som gir husly til ukrainske flyktninger, skriver BBC.

– Krisen i Ukraina har sendt sjokkbølger i hele verden med hundretusener av uskyldige mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine og forlate alt de eier og elsker, sier boligministeren.

Ukrainere som blir bosatt hos det Gove omtaler som en britisk sponsor, får være i Storbritannia i tre år.

Der kan ukrainerne arbeide, motta ytelser og få tilgang på offentlig tjenestetilbud, opplyser han.

Krever politiattest

Sky News skriver at briter som åpner hjemmene sine for flyktninger vil bli grundig sjekket og må legge fram en plettfri politiattest.

Meningsmålinger som er gjort før planen fra boligministeren ble kjent, viser at en av ti briter kan være villig til å gi ukrainske flyktninger husrom.

Flyktninger som har kommet seg ut av Ukraina, forsøker å komme seg videre til andre land. Bildet viser flyktninger på jernbanestasjonen i Bucuresti i Romania som skal med tog videre til Brussel. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Britiske myndigheter har fått mye kritikk for å være hjerteløse, byråkratiske og tafatte i møte med flyktningkrisen som nå har rammet Europa.

Fly med tomme seter

The Guardian skriver at det kommer fly med tomme seter fra Ukrainas naboland til Storbritannia fordi britene har strengere regler enn andre land i Europa.

Avisen viser til at fly til Italia, Østerrike og Irland er fulle av ukrainere. The Guardian hevder at Storbritannia peker seg ut i negativ retning.

Det skjer samtidig som tusener av ukrainske flyktninger krysser grensen og ankommer nabolandene Polen, Romania og Ungarn hver eneste dag.

Hard kritikk

Den verste kritikken de siste ukene har vært adressert i retning innenriksminister Priti Patel. Selv politikere fra regjeringspartiet mener at hun bør si opp stillingen sin, skriver Sky News.

Innenriksminister Priti Patel har fått mye kritikk for unnfallenhet i forhold til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Den britiske kringkasteren viser til parlamentsmedlemmene Roger Gale og Julian Sturdy som mener at innenriksministeren ikke viser handlekraft for å få ukrainske flyktninger til Storbritannia.

– Ingen flere unnskyldninger. Vi må få fart på prosessen, sier Julian Sturdy.

De skal blant annet ha vært oppgitt over innenriksministerens første uttalelser om at flyktningene må oppsøke ambassadene i Brussel og Paris for å søke om visum der.

Sky News viser til at det for en uke siden var 10.000 søknader om visum til Storbritannia, kun 500 var da innvilget.

Begge er partikollegaer av statsminister Boris Johnson.

Men også statsministeren har fått kritikk etter at han lenge mente at kun ukrainere med familie i Storbritannia, vil få opphold der.

Nå i det siste har Johnson og flere i regjeringen drevet brannslukking og viser til at britiske myndigheter har sendt personell til flyktningområdene i Polen.

De lover også at flyktninger som kommer til Calais ved den engelske kanal, skal få sine visumsøknader behandlet der.

Flyktningkrisen er den største siden andre verdenskrig.

Bildet viser en aktivist fra Amnesty International med en maske som viser britenes innenriksminister Piti Patel. Bildet er tatt under en markering i desember i fjor. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Vil bli ansett som turister

På spørsmål om en liknende løsning er aktuelt i Norge, svarer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) at det offentlige systemet her fungerer godt.

– Vi må huske at de som flykter fra Ukraina i hovedsak er sårbare kvinner og barn, og kommunene gjør en viktig jobb med å kvalitetssikre tilbudet som flyktningene får.

Mjøs Persen sier til NRK at norske kommuner opplever et enormt engasjement fra privatpersoner som vil hjelpe til i flyktningkrisen.

– Om flyktningene ikke registreres og bor hos noen tilfeldige som har tatt de inn, er de bare å anse som turister.

Det er først når flyktningene blir registrert hos politiet og utlendingsmyndighetene at de får rettigheter til helsetjenester, skole, barnehage og språkopplæring.

– Etter registrering og innvilget kollektiv beskyttelse vil flyktningene fra Ukraina få tilbud om bosetting ved offentlig hjelp i kommunene.