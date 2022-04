Et tykt lag med røyk legger seg over den indiske hovedstaden New Delhi. En søppeldynge nord i byen har tatt fyr og forverret luftkvaliteten til menneskene som bor der.

– Det er så varmt, selvfølgelig brenner det, og for de som bor her er det forferdelig, sier grønnsakselger Minuk Ali til France Télévision.

Hva som har forårsaket brannen er enda ikke klart, men eksperter tror det kan ha med heten å gjøre. Varmen kan øke metanet som produseres av søpla og dermed forårsake en brann.

Brannen kommer etter en periode med ekstrem hete i 15 delstater, ifølge BBC.

– Temperaturene øker raskt i landet, og de øker mye tidligere enn vanlig, sa landets statsminister, Narendra Modi, i en pressekonferanse på onsdag.

I år opplevde India den varmeste mars-måneden på 122 år med en gjennomsnittlig temperatur på 33,1 grader, ifølge Det meteorologiske departementet i India.

Tirsdag denne uken ble det målt 46,5 grader i millionbyen Rajgarh sentralt i landet. I ni andre storbyer passerte temperaturen 45 grader.

Det er bred enighet blant forskere om at klimaendringene er en viktig årsak økende ekstremvarme i regionen. Ifølge FNs klimapanel er India et av landene som kommer til å bli hardest rammet av klimaendringene.

Hvert år faller store mengder nedbør over det sørlige Asia. Fenomenet er kjent som monsun, og kommer vanligvis mellom april og september. Det er en viktig vannkilde for avlingene i Sør-Asia, og virker kjølende på temperaturen. Men det er ventet flere uker med hete før regnet endelig trår til.

Blir bare verre

Hyppig bruk av klimaanlegg og vifter har ført til press på energianlegg.

De siste dagene har temperaturen holdt seg over 40 grader. I tillegg kan varmen oppleves enda høyere enn gradestokken viser.

– Det er steder i India hvor temperaturen i seg selv kanskje ikke er så høy, men når den kombineres med høy luftfuktighet kan livet bli veldig vanskelig, sier Roxy Mathew Koll, klimaforsker ved Det indiske instituttet for tropisk metrologi til BBC.

Indere prøver å beskytte seg mot rekordvarmen. Indere prøver å beskytte seg mot rekordvarmen. Indere prøver å beskytte seg mot rekordvarmen.

Det forventes at ekstremværet India nå opplever bare vil forverres de neste årene.

India er et av landene som opplever flest heterelaterte dødsfall i verden. Siden 2010 har mer enn 6.500 mennesker dødd som følge av hetebølger, ifølge The Guardian.

– Vi har ikke nok penger til å kjøpe klimaanlegg, rike folk har dem, men vi fattige har ingenting. De rike føler ikke på heten, sier husmor Sangeet Gupta France Télévision.

Truer verdens hvete

Jordbruk utgjør 40 prosent av arbeidskraften i India, ifølge The Guardian. Indias bønder er derfor spesielt rammet på grunn av ekstremværet. Nå må de rasjonere vannbruken.

India er verdens nest største hveteprodusent, ifølge nyhetsbyrået AP. Landet har likevel eksportert kun en liten andel av det som høstes inn.

Verdens forsyning av hvete er allerede presset på grunn av krigen i Ukraina. Russland og Ukraina står for omtrent 25 prosent av verdens hveteeksport.

Etter planen skulle India bidra med hvetereservene til å mette etterspørselen som ikke lenger kan dekkes av dem. Men nå er avlingene truet, og det er ikke sikkert den indiske hveten kommer verdensmarkedet til unnsetning.