Lederne i Nato planlegger utplassering av stridsgrupper i Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag.

Dermed vil det til sammen være åtte stridsgrupper på Natos østflanke.

Alt i alt er 40.000 soldater nå satt under direkte Nato-kommando, mot bare 4.000 for noen måneder siden.

– Det er nå 100.000 amerikanske soldater i Europa, fortalte Stoltenberg på pressekonferansen hvor han samtidig var tydelig på at alliansen var redd for å havne i en direkte konflikt med Russland.

– Vi vil gjøre alt for å støtte Ukraina, men vi har et ansvar for å sikre at krigen ikke eskalerer utover Ukraina og blir en konflikt mellom Nato og Russland. Det vil medføre enda mer død og ødeleggelse, sa Stoltenberg.

Det kan skuffe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal snakke til Nato-toppmøte. Han har bedt Nato involvere seg direkte og stenge luftrommet over Ukraina.

Stoltenberg kom også med en skarp advarsel mot bruk av kjemiske våpen i krigen i Ukraina.

– Enhver bruk av kjemiske våpen vil totalt forandre konfliktens natur. Og det vil være et grovt brudd for folkeretten, og det vil få langtrekkende konsekvenser.

Nato og USA har gjentatte ganger advart om at Russland kan bruke kjemiske våpen mot ukrainske styrker og sivile.

Stoltenberg fikk også spørsmål fra britisk Sky News om hvordan Nato forsvarer seg mot et atomangrep.

– Russland må forstå at en atomkrig aldri skal kjempes og at de kan aldri vinne en atomkrig, svarte Natos generalsekretær før han gjentok hvor viktig det var å få avsluttet krigen før den ble enda dødeligere.

Det ekstraordinære Nato-møtet i Brussel skal også koordinere de vestlige landenes respons overfor Russland i krigen som nå pågått i en måned ytterligere.

USA presser for ytterligere sanksjoner

Generalsekretær Jens Stoltenberg skrev på Twitter da møtet ble annonsert 15. mars:

– Vi skal ta for oss Russlands invasjon av Ukraina, vår sterke støtte til landet og en ytterligere styrking av Natos avskrekking og forsvar. På dette kritiske tidspunktet må Nord-Amerika og Europa fortsatt stå sammen.

USAs president Joe Biden har i forkant av møtet hatt samtaler med statslederen i Tyskland Italia, Franske og Storbritannia.

Ifølge CNN kan målet være å samle europeiske ledere bak tøffere sanksjoner mot Russland og russiske oligarker, økt militær og finansiell støtte til Ukraina.

Advarer Nato

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sier onsdag ifølge Reuters at hvis vestlige land sender fredsbevarende styrker til Ukraina, vil kunne føre til en direkte konfrontasjon mellom Russland og forsvarsalliansen Nato.

Polen har tidligere sagt at de vil foreslå å sende fredsbevarende styrker til Ukraina, følge Reuters. Polen har onsdag også besluttet å utvise 45 russiske diplomater. Utenriksdepartementet i Moskva sier de vil gjengjelde utvisningene ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

USAs president Joe Biden skal ifølge CNN besøke Polen fredag i etterkant av morgendagens Nato-toppmøte.

Avgjør styrking i juni

Jens Stoltenberg sa til NRK for en uke siden at alliansen har bedt sine militære ledere komme med råd og forslag om hvordan det kan gjennomføres en varig styrking av Nato.

– Så vil vi ta beslutninger på Nato-toppmøtet i slutten av juni, sa han. Det vil i så fall komme i tillegg til styrkingen som allerede har skjedd i Nato-landene i Øst-Europa.

Nato har gjennomført en rekke tiltak som en umiddelbar reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina. Med flere styrker på bakken, med mer fly i lufta, mer skip på havene. Nato-sjef Stoltenberg har også besøkt Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i Berlin og kom tilbake med et budskap om at den tyske kansleren ser et tidsskille i Europa. Tyskland vedtok etter Russlands invasjon at de skal bruke 100 milliarder euro mer på forsvaret i år.

Advarer mot skitten krig

Under en samtale skal den tyske forbundskansleren også ha advart Russlands president Vladimir Putin direkte om å ikke ta i bruk biologiske eller kjemiske våpen i Ukraina. Storbritannia har tidligere advart Russland om det samme.

Den største frykten er hvis Russland tar i bruk sitt store arsenal med atomvåpen.

– Russland vil kun ta i bruk atomvåpen i forbindelse med Ukraina-konflikten hvis landet opplever en eksistensiell trussel, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov til CNN tirsdag.

