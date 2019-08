Trump og Bill Clinton anklages av konspirasjonsteoretikere etter Epsteins død

66 år gamle Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av flere mindreårige jenter.

Lørdag morgen ble han funnet død i en celle og tilsynsmyndighetene for fengslene omtalt dødsfallet som selvmord.

23. juli ble Epstein funnet skadet på cella med merker rundt halsen. Han ble da satt på overvåking for å unngå forsøk på selvmord.

Den overvåkingen var avsluttet da han døde. Det har ført til spørsmål om dødsfallet kunne vært forhindret.

USAs justisminister William Barr har gitt justisdepartementet i oppdrag å undersøke Epsteins død. Også FBI har satt i gang etterforskning.

I en uttalelse mandag kveld sier Barr at fengselet hvor Epstein døde hadde alvorlige uregelmessigheter.

– Vi skal komme til bunns i det som skjedde, sier Barr og la til at han var forferdet over dødsfallet.

Metropolitan Correctional Center på Manhattan der Epstein ble funnet død i en celle lørdag morgen. Foto: Jeenah Moon / Reuters

Trump retvitret antydning

Samtidig har konspirasjonsteoretikere rettet anklager eller mistanker mot både president Donald Trump og ekspresident Bill Clinton.

President Trump retvitret søndag en tweet fra komikeren Terrence K. Williams som går langt i å antyde at Bill Clinton har noe med Epsteins død gjøre.

#JefferyEpstein hadde informasjon om Bill Clinton og nå er han død. Jeg ser at #TrumpBodyCount trender, men vi vet hvem som gjorde dette, skrev Williams i tweeten som Trump retvitret.

Trump selv har ikke kommentert retvitringen, men Trumps medarbeider Kellyanne Conway tar ned delingen og sa til Fox News søndag at «presidenten bare vil at alt skal bli etterforsket».

Kalte Epstein «fantastisk fyr»

Bakgrunnen for anklagene er at Epstein tidlig på 2000-tallet var en venn av både president Donald Trump og tidligere president Bill Clinton.

I 2002 kom Trump med et utsagn om Epstein som vekker oppsikt i kjølvannet av avsløringene om Epsteins «virksomhet».

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Fantastisk fyr. Han er veldig morsom å være med. Det sies til og med at han liker vakre kvinner, akkurat som meg. Mange av dem er på den yngre siden, sa Trump til New York Magazine.

Reiste med Epsteins fly

Jeffrey Epstein i retten i Florida i 2008 da han inngikk en avtale som gjorde at han slapp unna med 13 måneder i fengsel. Foto: STRINGER / Reuters

Når det gjelder Clinton så viser flylogger som Fox News har fått tilgang til, at Clinton 26 ganger reiste med Epsteins Boeing 727, et fly som fikk kallenavnet «Lolita Express».

Både Trump og Clinton har sagt at de ikke visste noe om Epsteins utnyttelse av mindreårige jenter, og at de ikke har hatt kontakt med ham på mange år.

På Twitter har emneknaggene #ClintonBodyCount og #TrumpBodyCount – der anklagene går i hver sin retning – trendet i løpet av helgen.

Little St. James Island, Epsteins eiendom ved Jomfruøyene, der noen av overgrepene mot de mindreårige jentene fant sted. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Respektert jussprofessor

Samtidig er det langt fra bare ekstreme konspirasjonsteoretikere som har stilt spørsmål rundt dødsfallet.

En av dem som har kastet seg inn i diskusjonen er New Yorks borgermester, demokraten Bill de Blasio. Han hevder at det var «alt for beleilig» at Epstein ikke lenger kan trekke andre inn i forbrytelsene sine.

– Det mange av oss vil vite er: hva visste han? Hvor mange andre millionærer og milliardærer var med på de ulovlige aktivitetene han holdt på med, sa de Blasio.

Også en av USAs mest respekterte jurister, Harvard-professoren Laurence Tribe, har kommentert saken.

I et innlegg på Twitter skriver Tribe «Vi må spørre om hvem som tjener på hans permanente taushet», mens Tribe i en annen tweet lenker til en artikkel der en fange skriver at det er umulig å ta sitt liv i fengselet.