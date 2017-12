– Vi er republikanere, og det vi gjorde i dag var veldig vanskelig. Men det har bare vært for mye med Roy Moore. Vi er forvirret, men følte vi måtte følge hjertet, sier Judy Lankford.

Hun og mannen Bill kjenner Roy Moore personlig. Alle kjenner hverandre i lille Gallant. Stedet med 800 innbyggere, en time nord for Birmingham, Alabama.

– Hva tenker du om Roy Moore? spør jeg.

– Det blir for personlig. Det kan jeg ikke svare på, sier Bill.

Les også: Derfor er det politiske USA besatt av dagens valg i Alabama

Føler seg uthengt

Judy og Bill Lankford stopper meg langs landeveien utenfor Gallant.

De lurer på om jeg trenger hjelp til noe, og tar meg med til et gårdshus de eier, slik at jeg kan lade mobilen og kamerabatterier. De er glade for å ha møtt en reporter fra Europa i mediesirkuset.

– Jeg vil ikke fortelle amerikansk TV hvem jeg har stemt på. Det var ubehagelig å stemme i dag. Det var jo flere TV-fotografer enn velgere ved stemmelokalet, sier Judy.

Ekteparet sier de støtter president Trump fortsatt.

– Vi er stolte av ham på en måte, men samtidig litt skuffet over noe av tingene han har sagt og gjort. Men han er jo presidenten vår, og presidenten respekterer vi, sier Judy.

Hun føler at folk i Alabama er blitt latterliggjort i amerikanske medier de siste ukene.

Alabama er en delstat der de evangelikansk kristne står sterkt. En oppblåsbar julekrybbe står i en park i Roy Moores hjemby Gallant. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Datteren kjente anklagerne

Datteren til Judy og Bill døde av brystkreft i 2002. Da hun var ung, gikk hun i klasse med flere av kvinnene i 50-årene som nå har stått fram og fortalt at Moore trakasserte dem seksuelt, og datet dem da de var unge tenåringer.

– Han trente Softball-laget til datteren vår, men hun fortalte aldri slike historier, forteller Judy.

Her ute på landsbygda en time nord for mer liberale Birmingham, gresser kyr på store, saftige åkre. Judy og Bill eier litt over 100.

Det er stort sett kyr og kirker å se. En kirke for hver halve kilometer omtrent.

– Vi er evangelikalsk kristne som de fleste her. Men vi trenger ikke å støtte Roy Moore av den grunn, sier Bill.

Leslie Collier og sønnen Landon støtter Roy Moore. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Tøft å kjempe for kristne verdier

Leslie Collier er ikke enig. Jeg treffer henne og de to barna som hun underviser hjemme utenfor brannstasjonene som fungerer som stemmelokale i Galant.

Hun stemte på Roy Moore i dag.

– Det er krevende å kjempe for kristne verdier. Roy Moore er blitt angrepet så hardt fordi han står for slike, mener Leslie.

Hun tror kvinnene som har stått fram lyver og har fått betalt for å stille opp.

– Sannheten vil komme fram. Derfor støtter jeg en etisk etterforskning av Moore i senatet om han blir valgt.

Det er ventet at bare rundt 25 prosent av de stemmeberettigede vil stemme i dag.

Det er likevel flere enn vanlig ved slike valg her i Alabama.

Avhengig av hvor jevnt det blir mellom Roy Moore og demokraten Doug Jones, bør resultatet foreligge en gang mellom 0200 og 0500 norsk tid i natt.