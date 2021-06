Stefan Löfven er den første svenske statsministeren som er felt i et mistillitsforslag

181 representanter stemte for mistillitsforslaget, 109 stemte mot. 51 stemte blankt.

Det har vært flere mistillitsforslag mot en svensk regjering de siste årene, men de har ikke fått flertall.

Dermed er Stefan Löfven blitt historisk som landets første statsminister felt av mistillit.

En dramatisk dag i Riksdagen

Det hele startet klokka ti mandag i Riksdagen. Talmannen Andreas Norlén åpnet dagen med å forklarer hvordan avstemmingen skulle foregå.

Formelt var det Sverigedemokraterna som la fram forslaget i dag, siden Vänsterpartiet har for få representanter i Riksdagen til å kunne gjøre det selv. Sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna har de fire partiene flertall i Riksdagen.

Selv om regjeringen har vært avhengig av Vänsterpartiets støtte, har partiet knapt hatt innflytelse over politikken den fører. Partiet har hele tiden varslet at det kom til å reagere hvis det ble aktuelt med en liberalisering av husleieprisene.

Les Urix forklarer: Dette er regjeringskrisen i Sverige

Fakta om mistillitsforslaget mot Sveriges regjering Ekspandér faktaboks * For å felle regjeringen kreves det minst 175 stemmer i Riksdagen. De fire partiene som stiller seg bak mistillitsforslaget, har 181 av de 349 plassene i nasjonalforsamlingen. * Striden står om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag som regjeringen jobber med, går inn for fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi. * Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit. * Löfven la søndag fram et kompromissforslag som går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september om en løsning som regjeringen i så fall vil støtte. Vänsterpartiet avviste forslaget som useriøst. * De to siste årene har Löfven ledet en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna – der han er leder, og Miljöpartiet. * Den såkalte januaravtalen ble inngått med opposisjonspartiene Centerpartiet og Liberalerna for å sikre at dagens regjering kunne tiltre. Ett av de 73 punktene i avtalen handler om liberalisering av husleiereguleringen og utredning av frislipp av leieprisene. * Januaravtalen skulle sørge for at Vänsterpartiet ikke fikk påvirke den politiske retningen. Samtidig krevde den at partiet ikke stemte mot innsettelsen av regjeringen. Vänsterpartiet motsatte seg først dette, men avsto fra å blokkere innsettelsen mot løfter om at avtaler og reformer fra samarbeidsperioden ikke skulle reverseres. * Vänsterpartiet varslet allerede i 2019 at de ville stille mistillitsforslag dersom enkelte av forslagene i januaravtalen ble gjennomført. (Kilde: NTB)

Før avstemmingen fikk partilederne ordet.

Johan Pärsson fra Liberalerna tok ordet og sa at avtaler som er inngått skal følges. Han representerer det ene av regjeringens støtteparti som har stilt som krav at husleiereguleringen skal endres. Han sier at partiet ikke vil avsette en regjering som de står bak. Derfor vil deres representanter stemme blankt når det skal voteres over mistillitsforslaget.

Annie Lööf fra Centerpartiet sa de vil stille seg bak den såkalte januaravtalen som regjeringen og de to støttepartiene er enige om. Også deres representanter vil stemme blankt.

Kristdemokraternas leder Ebba Bush sa de har lovet sine velgere å jobbe for at landet skal få en borgerlig regjering. De vil derfor stemme for mistillitsforslaget.

Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna mente dagens regjering er i historisk svak og sa den aldri burde ha tiltrådt. Da han sa at de vil stemme for et mistillitsforslag ble han møtt med applaus fra noen representanter i salen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson sa regjeringen aldri burde ha tiltrådt. Han understrekte at en minoritetsregjering må forankre sine beslutninger i Riksdagen, men mener det ikke har skjedd. Partiet vil stemme for mistillitsforslaget, sa han og ble også møtt med applaus.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar sa partiet var med på å støtte opp under regjeringen, men at de ble utestengt fra det parlamentariske samarbeidet. Hun understreket at de fra starten har sagt at de ikke kan støtte en regjering som vil fjerne deler av husleiereguleringen. Deres representanter kommer til å stemme for mistillit. Igjen klappes det.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar sier partiet ikke vil støtte en høyrenasjonalistisk regjering, hvis det skulle bli aktuelt. Foto: Tt News Agency / Reuters

Annelie Karlsson, Socialdemokraterna. Partiet sitter i regjering og vil stemme mot mistillitsforslaget.

Annika Hirvonen, Miljöpartiet sa partiet står bak januaravtalen og regjeringen. De vil stemme mot forslaget.

Stefan Löfven har varslet en digital pressekonferanse klokka 11.45.

Han har nå to valg, enten å gå av eller bruke opptil en uke på å skrive ut nyvalg.