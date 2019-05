Sorgtung begravelse for de danske terrorofrene Alfred (5), Agnes (12) og Alma (15)

Den private bisettelsen foregikk i Aarhus domkirke med statsminister Lars Løkke Rasmussen og to andre ministre til stede. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire barn var der som venner av Holch Povlsen-familien.

Kistene med Alfred (5), Agnes (12) og Alma (15) ble båret ut av kirken etter bisettelsen lørdag ettermiddag. Familien ønsket at talene og seremonien inne i kirken skulle være privat.

Over 250 mennesker ble drept og nesten 500 såret da tre luksushoteller og tre kirker ble angrepet av selvmordsbombere på Sri Lanka 21. april. Blant de drepte var rundt 50 barn og 40 utlendinger. Lokale islamister som har sverget troskap til IS, antas å stå bak.

Sang på domkirkeplassen

Kistene hadde bilder av barna og var dekorert med blomster, og til en av dem var det festet fargerike ballonger.

Opp mot 1000 mennesker var samlet foran domkirken, i taus sympati og siste respekt for de drepte danske barna og familien, skriver dr.dk.

Etter flere minutters stillhet utenfor kirken klippet de drepte barnas ti år gamle søster snoren til ballongene, som steg opp i den blå himmelen. Deretter sang domkirkekoret salmen «Det dufter lysegrønt av græs», mens bårebilene kjørte av sted.

Kistene med de tre barna ble kjørt til Ormslev kirke, i nærheten av familien Holch Povlsens hjem Constantinborg, hvor det var jordpåkastelse og bisettelse for den nære familien.

Zion-kirken var ett av de seks målene – tre kirker og tre hoteller – der selvmordsbombere slo til om morgenen første påskedag. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Danmarks rikeste

46 år gamle Anders Holch Povlsen regnes som Danmarks rikeste mann. Han eier den internasjonale klesgiganten Bestseller.

Povlsen er god for rundt 53 milliardar danske kroner. I tillegg til å eie Bestseller, har han også aksjar i butikkjedene Normal, nettbutikken Zalando og betalingsselskapet Klarna. Han eier også 89.000 hektar land i Skottland, og er med det den største private jordeieren i landet.

De tre danske ofrene var ukjente for de fleste, til tross for at deres far er Danmarks rikeste. Familien har alltid vært svært privat, og skjermet både seg selv og barna fra media.