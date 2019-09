Spekulerer i at et tredje land jobber for Berg-løslatelse

Helt siden det ble kjent at Frode Berg var arrestert i sentrum av Moskva 5. desember 2017, har norske myndigheter gjennom Utenriksdepartementet sagt at de gjør det de kan får få ham tilbake til Norge.

Frode Berg ble 16. april dømt til 14 års fengsel for spionasje mot russiske militære hemmeligheter, og han sitter nå i den russiske sikkerhetstjenesten FSBs fengsel Lefortovo i Moskva.

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken ?

Da familien i slutten av august møtte utenriksråd Tore Hattrem fra norsk UD, fikk de beskjed om at norske myndigheter fortsatt gjør det de kan for å få til en løsning som gjør at Frode Berg kan komme hjem, uten at UD gikk i detalj om dette arbeidet.

Den russiske avisen Kommersant skev mandag at det er samtaler som også involverer et tredje land for å få den spiondømte nordmannen hjem. Men pressetalskvinne Maria Zakharova har avvist at det pågår forhandlinger om Frode Berg.

Kommersant lister også opp en rekke russere som sitter fengslet i utlandet, blant annet i Estland, Litauen og USA, som kan være aktuelle kandidater i en slik utveksling.

Ifølge Kommersant skal den russiske presidenten Vladimir Putin under sitt møte med den norske statsministeren Erna Solberg 9. april i år, ha sagt at Russland er villig til en benådning av Berg for så å utveksle ham med en russer fengslet i utlandet.

Norges statsminister Erna Solberg møtte den russiske presidenten Vladimir Putin i St. Petersburg 9. april i år. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Har valgt å vente

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov vil overfor Kommersant ikke kommentere muligheten for en utveksling som involverer et tredje land.

– Dette er en altfor delikat sak, sier Novikov til avisen.

Advokatene til Frode Berg har så langt valgt å vente med å innlevere en benådningssøknad, fordi denne kan bli avslått hvis det ikke foreligger en avtale om utveksling. Da må Berg, ifølge russisk lov, vente et år før en ny søknad kan innleveres.

Men familien og støttegruppen for Frode Berg begynner å miste tålmodigheten.

De mener det beste må være å ta sjansen på å innlevere en benådningssøknad nå, for om mulig å presse fram en avgjørelse i saken, før markeringen av at det er 75 år siden frigjøringen av Finnmark. Den skal etter planen skje i Sør-Varanger 25. oktober, med både den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og det norske kongehuset og regjeringen til stede.

Øystein Hansen har helt siden det ble kjent at Frode Berg ble arrestert, ledet en støttegruppe for å få satt den pensjonerte grenseoffiseren fri. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Er ikke blitt flyttet

– Det er en grense for hvor lenge vi kan sitte på gjerdet og vente, sier leder for støttegruppen Øystein Hansen til NRK.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, sier at dette er en avgjørelse som er helt opp til Berg selv.

Ifølge familien har Berg det etter forholdene relativt bra der han sitter i Lefortovofengselet. Han får besøk fra ambassaden hver 14. dag og har også fått snakke med sin kone regelmessig.

Frode Berg har helt siden han ble arrestert 5. desember 2017 sittet fengslet i Lefortovofengselet i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj

Det normale er at personer som er dømt i rettssaker der sikkerhetstjenesten FSB er involvert, flyttes til et fengsel ute i en av de russiske provinsene, men dette har så langt ikke skjedd med Frode Berg.

Det kan tyde på at også russiske myndigheter venter på en eller annen form for politisk løsning som kan gjøre det mulig å sette ham fri, på samme måte som det som skjedde 7. september, da Russland og Ukraina utvekslet 34 fanger.