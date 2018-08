Spansk militærfly avfyrte rakett nær grensen til Russland

– En spansk Eurofighter som er stasjonert i Litauen skjøt ved et uhell en rakett som ikke førte til noen skade, skriver det spanske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Departementet skriver at hendelsen skjedde tirsdag ettermiddag «i et område av Estland som er klarert for denne typen øvelse».

Hendelsen skjedde under en øvelsesflyvning der to franske Mirage 2000 fløy sammen med to spanske Eurofightere fra en base i Litauen.

Raketten skal sist ha blitt observert 40 kilometer nord for Tartu.

25 kilo eksplosiver

Raketten som ble skutt ut var en luft-til-luft rakett som brukes til å angripe andre fly.

Den bærer med seg opptil 25 kilo eksplosiver og er laget slik at den vil sprenge seg selv i stykker ved uhell som i dag.

El Pais skriver at det ikke er sikkert at raketten sprengte seg selv og at det derfor letes etter rester av raketten på bakken.

Tass gir raketthendelsen prominent plass på sin nettside. Foto: Faksimile

«Ekstremt beklagelig»

Estlands statsminister Juri Ratas skrev på Facebook at han «takket gud» for at ingen ble skadet i hendelsen som han kalte «ekstremt beklagelig».

Raketten ble sist observert rundt 40 kilometer nord for den estiske byen Tartu, skriver Ap.

Det er uklart hvor nær grensen til Russland raketten kan ha kommet på sin ferd.

Russiske myndigheter har ikke kommentert hendelsen, men det russiske nyhetsbyrået Tass gir saken førsteplass på sin nettside.