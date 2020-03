Spania: 769 døde på et døgn

I Spania øker antall døde og smittede som følge av koronaviruset raskt.

Totalt er 4.858 mennesker omkommet. Antallet smittede økte med 14 prosent det siste døgnet til over 64.000. Det er likevel en lavere stigning enn de siste dagene.

Over 36.000 mennesker er innlagt på sykehus, ifølge helsemyndighetene i landet.

Spania har flest døde i Europa etter Italia og begge land har nå flere døde enn Kina.

Sykehusene er overbelastet, og det er stor mangel på beskyttelsesdrakter og testutstyr. Epidemitoppen vil komme uten at det finnes nok ressurser eller et korrekt bilde av hvordan viruset spres, skriver den spanske storavisen El Pais fredag.

769 mennesker døde i Spania på et døgn som følge av koronaviruset Foto: Emilio Morenatti / AP

Skøytehall har blitt likhus

Madrid er episenter for spredningen i Spania. Rundt halvparten av de døde er i hovedstaden.

Begravelsesbyråene klarer ikke lenger å få plass til alle de døde. Tidligere denne uka ble derfor en ishall omgjort til likhus.

Der barn og unge gikk på skøyter for få uker siden, står nå kister på rekke og rad.

Lav temperatur i ishallen er årsaken til at dette stedet ble valgt.

Samtidig har myndighetene opprettet feltsykehus med over 5.000 senger på et messeområde i Madrid og flere hoteller er omgjort til provisoriske sykehus.

Sykehjem har vært ekstra hardt rammet av epidemien og mange har omkommet på institusjoner for eldre.

Forholdene flere steder har i spanske medier blitt beskrevet som forferdelige og myndighetene har satt i gang etterforskning. Den militære enheten UME som leverer blant annet medisiner til sykehjemmene, har funnet «eldre mennesker som var fullstendig overlatt til seg selv», sa forsvarsminister Margarita Robles mandag.

Helsearbeidere slår alarm og mangel på utstyr og uforsvarlige arbeidsforhold. Foto: JAIME REINA / AFP

«Dette er vår generasjons krig»

Spanske medier skriver om leger og sykepleiere som jobber døgnet rundt og knapt har tid til å gå på do.

Helsearbeidere forteller om stor mangel på beskyttelsesutstyr og at masker og beskyttelsesbriller må gjenbrukes på flere sykehus.

Helsearbeidere sier om koronakrisen at «dette er vår generasjons krig».

Leger og sykepleiere er også selv svært utsatt for å bli syke. Nærmere 10.000 av de smittede i landet er helsearbeidere, ifølge myndighetene.

– Det er et høyt tall sammenlignet med andre land. Det er en av våre bekymringer som vi jobber med, sier Fernando Simón, direktør for helsedirektoratet til El Mundo.

Det er også stor mangel på testutstyr. Spanske myndigheter kjøpte derfor 58.000 hurtigtester fra det kinesiske selskapet Bioeasy. Men torsdag ble det avslørt at testene var av så dårlig kvalitet at de ikke kunne brukes, skriver RTVE.

En pasient testes for koronavirus. Foto: Manu Fernandez / AP

«Totalt uforsvarlig»

På onsdag slo fagforeningen til leger, farmasøyter, sykepleiere og tannlager alarm. I en felles uttalelse skrev de at over 700.000 helsearbeidere jobber under forhold som beskrives som «totalt uforsvarlige» og «veldig risikofylte hygieniske forhold som følge av utstyrsmangel».

Helsemyndighetene i landet sier at 550 millioner masker og 11 millioner beskyttelseshansker skal komme i løpet av de nærmeste ukene.

Men også i Spania som i mange andre land, er det nå en debatt om myndighetene reagerte for seint med å skaffe beskyttelsesutstyr.

I et intervju med TV-stasjonen Telecinco, innrømmer lederen for Madrid-regionen, Isabel Díaz Ayuso at «å få kjøpt utstyr fra andre land nå, er temmelig komplisert».

