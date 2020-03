Kampen om smittevernutstyr: – De møter opp med kofferter fulle av cash

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi mistet et parti med munnbind på lørdag da Walmart snappet det rett foran oss. De møtte opp på selve fabrikken i Kina med penger i en koffert, sier forretningsmann Stephen Fu.

Han har jobbet med import av smittevernutstyr (PPE) og sier kappløpet om smittevernutstyr nå har nådd nye høyder.

Her hjemme i Norge frykter fastleger kollaps som følge av mangelen på smittevernutstyr og norske myndighetene jobber intenst for å sikre seg det dyrebare utstyret fra utlandet og blant annet Kina, som er en storleverandør.

– Vi gjør alt vi kan for å hente mer smittevernustyr, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie tidligere i dag på en pressekonferanse.

Myndighetene vil ikke gå ut med tallene på hvor mye smittevernutstyr vi har i Norge og hvor mye vi trenger. De frykter det vil svekke Norges posisjon i det tøffe markedet.

Nå foregår forhandlingene utenfor selve fabrikkene ifølge Stephen Fu, som har jobbet aktivt med å hente smittevernutstyr fra Kina den siste tiden.

– Cash against delivery. De kom på selve fabrikken i Kina med penger i en koffert, forteller han.

HEROINPRISER: Forretningsmannen Stephen Fu er bekymret for utviklingen i det internasjonale markedet. Foto: Bodø Nu

Fu har ni ansatte i Norge og 16 ansatte i Kina gjennom sitt selskap Orient Holding. De jobber for å forsyne norske helsemyndigheter med smittevernutstyr. Fu sier at markedet nå har nådd nye høyder.

– Prisene er helt vanvittige. Smittevernutstyr selges til heroinpriser, mener han.

Allerede i 2015 ble Norge advart over utfordringene med å innhente smittevernutstyr som følge av internasjonal konkurranse under epidemier.

Konkurrerer med gigantene

Også i USA er mangelen på smittevernutstyr kritisk. American Medical Association ber Trump ty til gamle krigslover som lovpålegger fabrikker å legge om produksjonen for å lage smittevernutstyr, ifølge nyhets- og opinionsnettsted Vox. Trump sier selv han kun vil bruke loven i «verste tilfelle i fremtiden».

De ble i går enige om en krisepakke verdt 2000 milliarder dollar for å håndtere krisen med koronaviruset i USA.

Stephen Fu mener de amerikanske storaktørene nå tilpasser seg markedet og tyr til nye måter for å innhente smittevernutstyr (PPE).

– Jeg har et stort nettverk i Kina, og amerikanske investorgrupper er interessert i å kjøpe opp fabrikker i Kina. Imidlertid må de ha tillatelse for å kjøpe de store produsentene, så de går på de mindre fabrikkene, sier han.

Han sier kontantoppgjør, «Cash against delivery», er blitt meget populært blant leverandørene. Selv sier han at de mistet en last munnbind til gigaselskapet Walmart.

– Vi mistet et parti med munnbind på lørdag da Walmart snappet det rett foran oss. De kom på selve fabrikken i Kina med penger i en koffert, sier Fu.

Han frykter at prisene vil fortsette å stige og håper ikke det blir et nytt utbrudd i Kina. Da tror han Norge vil få utfordringer.

– Blusser smitten opp i Kina, da stenger de ned all eksport. Myndighetene har en kontrollør på hver fabrikk som passer på at altfor mye ikke blir solgt til utlandet. De vil i likhet med andre sikre seg.

Flyprisene skutt opp

Atlas Spedisjon As står for transport av varer fra Asia til Norge for andre selskaper i Norge. De transporterer i hovedsak medisinsk utstyr og smittevernutstyr som skal videre til apotek og sykehus i Norge. De forteller at også prisene på frakt har skutt i været.

– Når det gjelder priser på frakt fra Asia er denne helt ute av proporsjoner nå når etterspørselen etter smittevernutstyr er enorm, og passasjerfly står på bakken, sier Knut Blakkisrud, daglig leder i Atlas Spedisjon As.

Blakkisrud sier prisene er «spinnville» og at flyfrakt fra Asia har økt enormt den siste tiden.

– Det har triplet seg bare siden starten på mars, mener han.

Som ett eksempel nevner han at det fra Taiwan i begynnelsen av mars kostet frakt 5,3 USD per kilo, det vil si drøyt 56 kroner. I dag er den 11,2 USD per kilo - som utgjør cirka 120 norske kroner.

Informasjonen får han fra agenter i Asia.

– Det bli mindre og mindre kapasitet, og de som legger mest penger på bordet får fly, sier Blakkisrud.

Norge: – Enorm etterspørsel i verdensmarkedet

Helse Sør-Øst har nå fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet.

De hadde ikke mulighet til å svare NRK i dag, men skriver på egne nettsider at dette er utfordringer de nå må forholde seg til.

«Det en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken.»