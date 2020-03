Spansk politi etterforsker 17 korona-dødsfall på samme gamlehjem

Pleie og stell ved et sykehjem i ved flere spanske sykehjem er satt under lupen etter mange dødsfall den siste uka. Spesielt ett hjem i hovedstaden Madrid får mye omtale i spanske medier nå.

Ikke til sykehus

Inntil tirsdag denne uka skal ikke beboere på Monte Hermoso-hjemmet ha blitt sendt til sykehus når de ble syke. De ble istedet liggende på hjemmet der de døde. Da saken ble kjent i spanske medier, var det usikkert hvor mange av de 130 beboerne som hadde mistet livet på grunn av koronaepidemien.

En talsmann for sykehjemmet sa først at 19 beboere hadde dødd av koronasmitte den siste uka, men han senket senere tallet til 17.

– Nå trenger vi innsats fra alle og hjelp fra Gud, sier en av beboerne til den spanske avisen El Pais.

Ingen av de døde skal ha blitt testet for koronaviruset, men likevel er flere av dødsfallene klassifisert som virusrelatert. Nå skal politiet undersøke om noen er strafferettslig ansvarlig.

75 på hjemmet var smittet

Helsemyndighetene i Madrid har bekreftet at minst 15 døde av viruset, og at 75 beboere og ansatte på dette hjemmet var blitt smittet. Bygget blir også brukt som dagsenter for eldre.

Det er pasientorganisasjonen «El Defensor del Paciente» som har meldt saken til politiet. Lederen, Carmen Flores, sier situasjonen er svært uvanlig og sier at sykehjemmet manglet sikkerhet, renslighet og personell.

Ifølge avisen El Pais forteller både en ansatt ved hjemmet og den avdødes lege at sykehjemmet lørdag morgen ba om å få sendt en ambulanse til den 86 år gamle moren til Ana Ruiz, Ana María Artola.

Hun hadde 39 i feber og de ansatte hadde mistanke om at hun hadde Covid-19. Men sykehuset skal ha nektet å sende en sykebil.

To ansatte på Monte Hermoso hjelper en beboer til sengs. Foto: Bernat Armangue / AP

– Overarbeidede ansatte

Ana María Artola døde mandag og ingen har kunnet forklare datteren hvorfor sykebil ikke ble sendt.

– Overarbeidede ansatte jobbet døgnet rundt og hadde bare hjelp fra én lege, sier datteren til nyhetsbyrået AP.

Jesus, som også har mistet en forelder på hjemmet, sier:

Jesus er en av de mange som har mistet en mor eller en far ved sykehjemmet. Foto: AP

– Det var ingen støtte å få av helsearbeiderne, og de hadde ikke det utstyret de trenger. Det er utrolig at de ble overlatt til seg selv slik.

Andre pårørende sier også til El Pais at flere av de gamle ikke fikk skikkelig pleie da de ble syke. En sykepleier kom ut fra hjemmet med et papir i hånden som viste at hun hadde sagt opp jobben sin.

– Det er forferdelig der. Jeg går ikke tilbake, sa hun til avisen.

Ansatte som uttaler seg anonymt, sier det første dødsfallet skjedde for to uker siden. En forteller at det var ti døde på hjemmet sist søndag. Først tirsdag denne uka ble beboere sendt til sykehus. Og først da fikk sykehjemmet oksygenutstyr og forsterkninger fra det lokale sykehuset i bydelen.

Flere døde i andre deler av landet

Også i byen Tommeloso, sørøst for Madrid, vekker flere dødsfall oppsikt. Kilder i helsedepartementet sier til El Pais at 14 dødsfall på et hjem der skyldes koronaviruset. Lederen for Folkehelsa i regionen kunngjorde på en pressekonferanse onsdag at 15 andre beboere er innlagt på sykehus.

Helsebyråden i Madrid, Alberto Reyero, kondolerer de pårørende og sier myndighetene er bekymret for de gamle. De er blant de mest utsatte for Covid-19 og det gjelder ikke minst de som er bor på sykehjem, sier han.

Les også: Eldre er i risikogruppen

Helseminister Enrique Ruiz sier til avisen El Mundo at det heretter skal organiseres slik at alle sykehjem får ett sykehus de skal ha kontakt med.

75 beboere og ansatte ved sykehjemmet i Madrid ble smittet av koronaviruset. Foto: Bernat Armangue / AP

I Vitoria, sør for Bilbao, ligger et annet hjem som har mistet åtte eldre i løpet av de siste 12 dagene. Her ble de syke sendt til sykehus og alle de åtte døde der. I Torrent, i Valenciaregionen, er tre døde og flere enn 50 av de 75 beboerne er smittet. Spanske medier melder også om et hjem i Alcoy, i Alicanteprovinsen, der 56 personer er smittet av koronaviruset.

Madrid er episenteret for koronautbruddet i Spania med 390 døde. Innen Europa er det bare Italia som har flere smittede. Over 13.000 er smittet i Spania og onsdag var det registrert 558 døde i landet.

Spania har bedt Kina om hjelp til å bekjempe viruset. Tirsdag landet et fly i Zaragoza med 500.000 ansiktsmasker fra Kina.

Det er innført strenge tiltak i landet og spansk politi bruker blant annet droner for å få folk til å respektere karanteneregler.