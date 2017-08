Det viser ferske tall fra FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR).

– Trenden er helt klar - nå ser det ut til at flere tar sjøveien til Spania, mens det er færre som drar til Hellas og Italia, sier forsker Jørgen Carling i PRIO til NRK.



Forskeren legger til at det fortsatt er få som krysser havet til Spania sammenliknet med Italia, men at trenden nå ser ut til å endre seg. Mange av de båtflykningene som reiser til Spania kommer fra Afrikas vestkyst.



– Antallet som kom til Spania ble doblet fra 2015 til 2016, og alt tyder på at antallet dobles også fra 2016 til 2017, sier han.

Så langt i år har 96.800 migranter og flyktninger tatt sjøveien til Italia, og nesten 12.000 har dratt til Hellas, og 8.700 til Spania.

ØKNING TIL SPANIA: Spania kan bli en nøkkeldestinasjon for båtmigranter som drar over Middelhavet, tror PRIO-forsker Jørgen Carling. Foto: PRIO

– Vil unngå Libya

Carling tror en av årsakene til at flere nå drar til Spania er at det har blitt vanskeligere å komme seg fra Libya til Italia. Myndighetene i de to landene samarbeider og har den siste tiden gått hardere til verks for å stanse strømmen fra Libya til Italia.

– I tillegg er Libya et farlig land å oppholde seg i som flyktning, sier Carling.



Mange flyktnigner i Libya ender opp som slaver, viser en rapport fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Libya blir også omtalt som det verste landet for barn på flukt i en rapport fra Unicef.

Færre tar sjøveien til Europa

I fjorårets julimåned tok 23.552 personer sjøveien fra Libya til Italia. I juli i år et antallet mer enn halvert: 11.461 personer seg til kysten av Italia i juli i år.

Sommermånedene er vanligvis toppmånedene for antallet migranter som krysser middelhavet til Europa. I sommer har ankomstene til Italia gått ned i juli.



– Tallene svinger veldig, så det er ennå for tidlig å si noe konkret for å forklare hvorfor, sier Carling.