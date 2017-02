Libya verstingland for barn på flukt

Unicefs rapport som offentliggjøres i dag om kvinner og barn på flukt fra Nord-Afrika til Europa er rystende lesning:

Tre av fire barn har blitt utsatt for trakassering og vold

Nesten halvparten av alle kvinner og barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på reisen.

Flere barn er drept og kvinner og unge jenter har blitt tvunget til prostitusjon og sexslaveri

Unicef er selv overrasket omfanget av overgrepene:

– Det er veldig alvorlig. Barn skal ikke behøve å oppleve dette. Men de blir ofte ofre for veldig kyniske menneskesmuglere og andre de treffer underveis som de står i gjeld til, sier kommunikasjonssjef i Unicef Norge, Merete Agerbak-Jensen til NRK.

PÅ FLUKT: Tolv år gamle Tsunon fra Kongo i Janzour i Libya.

– Slått hver dag

En av jentene som er intervjuet i rapporten, er ni år gamle Kamis som reiste med moren sin fra Nigeria. Etter en dramatisk reise gjennom ørkenen, endte de opp i en migrantleir i byen Sabratha i Libya:

– De pleide å slå oss hver dag, fortalte Kamis til Unicef.

En ung gutt flyktet etter at terrorgruppen Boko Haram drepte foreldrene hans:

– Vi blir behandlet som kyllinger. Jeg finner nesten ikke ord.

De fleste har betalt menneskesmuglere for å ta dem til Libya og videre til Europa.

– Det er farlig. Underveis ble vi slått. Vi fikk ikke mat og dårlig vann. Selv politimenn vi traff underveis trakasserte oss, fortalte gutten til Unicef.

REDDET: Den 16 år gamle gutten fra Nigeria ble reddet av den libyske kystvakten i forsøket på å nå Europa.

Farlige grenser

Flesteparten av migrantene som prøver å ta seg til Europa, drar nå gjennom Libya. Denne ruta er en av verdens farligste migrantruter og grensepasseringer er noen av de aller verste stedene, ifølge rapporen:

– Seksuell vold er utbredt og systematisk på grenseoverganger og kontrollposter, skriver Unicef.

Mange forteller at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep flere ganger og på mange steder langs ruta. Nesten en tredjedel av alle overgrep er rapportert i Libya. Landet har blitt et av de viktigste transittlandene for transport av kvinner til sexindustrien i Europa.

Flere barn og kvinner blir tvunget inn i sexslaveri og prostitusjon av menneskesmuglerne, ifølge rapporten.

TRANSITTLEIR: Migranter i en transittleir i Libya

Leire uten kontroll

I Libya er mange transittleire drevet av myndighetene. Men Unicef er mest bekymret for leire som drives av militser og andre væpnede grupper:

– Mange overgrep skjer der og vi har liten eller ingen tilgang til sentrene, sier Justin Forsyth i Unicef til BBC.

Barn som flykter aleine er mest utsatt. Ifjor klarte nærmere 30.000 enslige midreårige å ta seg til Europa. Stadig flere barn tar den farlige ruta aleine:

– Mange føler nok at de ikke har noe valg. Det er krig og konflikt. Det er sult og fattigdom som driver dem på fluk, sier Agerbak-Jensen i Unicef Norge.

FN har erklært hungersnød og advarer om akutt undernæring på Afrikas Horn og i flere land sør for Sahara.

– Det er rett og slett desperasjon som driver dem. Men de skulle ikke behøve å oppleve dette, sier Agerbak-Jensen.

