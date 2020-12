Moren deres i 70-årene er pågrepet og mistenkt for å ha holdt sønnen fanget i nesten tre tiår.

Sønnen er i dag 41 år. Han er nå innlagt på sykehus. Helsetilstanden hans skal være svært dårlig, men han skal ikke være i livsfare.

Sjokkert over tilstanden

Det var mannens søster som søndag tok seg inn i sitt gamle barndomshjem der hun fant broren. I et intervju med SVT forteller kvinnen at hun ikke har vært i leiligheten siden hun flyttet derfra som ungdom.

– Fra vi var små har folk visst om det. Det er ingen som har gjort noe. Jeg fortalte på skolen hvordan det var og hvordan vi har hatt det. Men ingen har noensinne trodd på meg, sier kvinnen i intervjuet.

Hun forteller at hun på søndag gikk inn i leiligheten. Moren har de siste ukene ligget på sykehus.

Hun forteller at det var mørkt i leiligheten. Hun spurte forsiktig om det var noen der. Hun hørte lyder fra kjøkkenet, og der kunne hun se broren sitte i en lenestol.

– Jeg sa hallo. Da for han opp fra stolen samtidig som jeg skrudde på lyset. Jeg hadde forventet meg en psykisk nedbrutt mann. Men da jeg så hans fysiske tilstand, ble jeg ekstremt sjokkert, forteller kvinnen.

Til tross for 20 år fra hverandre, gjenkjente broren søsteren.

– I det lyset går på ser han meg og sier navnet mitt om og om igjen, forteller kvinnen.

Hun overtalte ham om å tilkalle lege, med løfte om at hun skulle være sammen med ham hele veien.

Hevder hun ikke ble hørt

NRK var ved familiehjemmet i Stockholm tirsdag kveld. Naboer forteller at de ofte så moren gå tur i området. Ingen vil la seg intervjue, men de forteller at de ble sjokkert over å høre om hva som skal ha skjedd.

Mannens søster sier hun har forsøkt å varsle om broren i mange år, uten å bli hørt.

– Endelig får folk se og vite og høre hvordan det har vært. Og at jeg har fortalt sannheten i alle år, sier hun.

– Han er fri nå. Nå kan han få den hjelpen han trenger. Samtidig som jeg er i sjokk, er jeg kjempelykkelig.