Sosiale medier kan få en halv milliard i bot

Nettsidene får nå 24 timer på seg til å fjerne åpenbart ulovlige innlegg fra sine sider, skriver Reuters.

I mer tvilsomme tilfeller er fristen for å fjerne innleggene satt til en uke. Loven omfatter innlegg som er publisert fra Tyskland.

Dersom selskapene ikke følger de nye retningslinkene kan de få bøter på opptil 50 millioner euro, eller nesten en halv milliard norske kroner.

Myndighetene gjør det klart at de store bøtene ikke vil bli ilagt for ett enkelt innlegg, men dersom de kommer frem systematiske brudd på loven.

Forbundsdagen hadde fredag sin siste dag før sommerferien og vedtok i tillegg til den nye loven også å tillate likekjønnede ekteskap.

Strenge lover

Tyskland har fra før av en av verdens strengeste lover når det gjelder oppfordringer til hat og vold og rasistiske ytringer.

Folk som fornekter Holocaust og oppfordrer til hat mot minoriteter er blant dem som risikerer fengselsstraff.

Facebook sa i juni at selskapet fjerner 66.000 hatefulle ytringer i måneden. Foto: Elise Amendola / AP

Etter at over en million asylsøkere kom til Tyskland for to år siden, har det vært en kraftig vekst i antall hatefulle ytringer.

Fjerner bare én prosent

Ifølge en undersøkelse gjennomført av tyske myndigheter fjerner Facebook 39 prosent av innleggene som rapporteres inn som ulovlige.

Facebook sier imidlertid at det har satt større ressurser på moderering, og nå reagerer på 87 prosent av rapporterte innlegg.

Den tyske undersøkelsen viser at Twitter på sin side bare fjerner en prosent av innrapporterte innlegg.

Les også: Her er sakene Facebook vil stoppe

Frykter for ytringsfriheten

Både tradisjonelle mediebedrifter og gigantene innen sosiale medier har reagert mot loven og mener at den truer ytringsfriheten.

De er bekymret for at selskaper som Facebook og Twitter skal sensurere seg selv og frykter at det vil føre til at selskapene fjerner for mye for å være på den trygge siden.

– Tjenesteleverandører bør ikke få myndighetenes jobb med å bestemme om innhold er lovlig, sier en gruppe som inkluderer Reportere uten grenser og tyske IT-selskaper-

Myndighetene avviser kritikken, og sier at loven er innført nettopp for å forsvare friheten.

– Dødstrusler og fornærmelser, oppfordringer til hat og Holocaust-fornektelser er ikke en del av ytringsfriheten, men er i stedet et angrep på andre menneskers meningsfrihet, sier den tyske justisministeren Heiko Maas.