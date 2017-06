Tyskland innfører likekjønnede ekteskap

Forbundskansler Angela Merkel har snudd i saken om likekjønnede ekteskap. Foto: Monika Skolimowska / AP

Forbundskansler Angela Merkel har i lengre tid vært motstander av å tillate likekjønnede ekteskap, med begrunnelsen «barnas beste».

Mandag i denne uken overrasket hun alle med sitt svar under et intervju på et arrangement i regi av damebladet «Brigitte».

En av tilskuerne spurte Merkel «Når kan jeg kalle typen min for mannen min hvis jeg vil gifte meg med ham?»

Merkel sa da at folkevalgte i det kristeligdemokratiske partiet CDU kan stemme etter sin egen samvittighet.

Hun fortalte at hun hadde endret syn etter at hun hadde møtt et lesbisk par som tok vare på åtte fosterbarn.

Tok Merkel på ordet

Merkels kristeligdemokrater CDU er i regjeringskoalisjon med sosialdemokratene i SPD og de satte lovforslaget på agendaen etter Merkels kommentarer.

Etter en kort debatt i dag morges ble forslaget vedtatt. Merkel stemte mot loven i dag, men den ble likevel vedtatt med 393 mot 226 stemmer.

Den nye loven sier at «ekteskap blir inngått for livet mellom to mennesker av forskjellige eller samme kjønn».

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Land som tillater likekjønnede ekteskap med dato for når det ble innført.

Blir land nummer 22

Den tyske loven som åpner for ekteskapene vil tre i kraft i løpet av året.

21 land har allerede innført likekjønnede ekteskap etter at Nederland ble det første i verden 1. april 2001.

Norge åpnet for likekjønnede ekteskap 1. januar 2009 og ble med det først i Norden.

I tillegg til de 21 landene kommer Taiwan, der høyesterett har vedtatt at likekjønnede ekteskap skal innføres senest 24. mai 2019.