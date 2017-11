Søreide møtte Suu Kyi: – Langt igjen til en løsning for rohingyaene

* Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder

til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten

Rakhine, som grenser til Bangladesh.

* FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar,

mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt

teller de over 2 millioner.

* Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de

nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen

for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam.

* Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra

Bangladesh.

* FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing

i Rakhine, og flere statsledere har anklaget Myanmars

regjeringshær for folkemord. Hærledelsen avviser anklagene.

* Siden 25. august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra

Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i

Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i

flyktningleirer i Bangladesh.

Kilde: NTB