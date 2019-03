I Seoul har luftforurensingen nådd nye høyder den siste uken, skriver nyhetsbyrået AP.

Onsdag ettermiddag ble det målt et nivå på 197 PM2,5 i hovedstaden. PM2,5 er små skadelige partikler som trenger ned i lungene.

Sør-Korea definerer nivåer på over 35 PM2,5 som «usunt» og over 75 som «veldig usunt», skriver Straits Times.

Det har fått Sør-Koreas president, Moon Jae-in, til å foreslå et felles prosjekt med Kina om å bruke kunstig regn for å rense luften i Seoul.

Onsdagens luftmålinger viser høye verdier av små partikler i luften. Foto: AQICN

Prøvde å lage regn selv

President Moon vil ha kinesisk hjelp etter at Sør-Koreas værtjeneste i januar mislyktes i et forsøk på selv å lage kunstig regn.

Moon sier at Kina er «langt mer avansert» når det gjelder teknologier for å få det til å regne.

Ifølge presidenten kommer mye av forurensingen som rammer Seoul fra utslipp i Kina.

Presidenten håper at ved å få det til å regne over Gulehavet mellom de to landene, vil man stoppe partiklene fra å nå frem til Sør-Korea.

Kina har i en årrekke brukt kjemikalier for å få det til å regne. Blant annet fikk man det til å regne før åpningsseremonien til OL i Beijing i 2008, slik at de skulle bli godt vær under selve seremonien.

Sør-Korea sier at mye av forurensingen kommer drivende over Gulehavet fra Kina.

Skylder på nyttårsfeiring

Ifølge The Korea Herald er situasjonen spesielt ille i Seoul nå på grunn av feiringen av kinesisk nyttår 19. februar.

Under Lanternefesten som avslutter nyttårsfeiringen skytes det opp enorme mengder fyrverkeri i Kina.

Den sørkoreanske avisen skriver at man kan spore kjemiske elementer som brukes i fyrverkeri i luften i Seoul.

Andelen strontiumpartikler – som brukes i fyrverkeri – økte med over 11 ganger i Seoul-luften i timene etter den kinesiske nyttårsfeiringen.

I tillegg til utslipp fra Kina, skyldes den dårlige luften i Seoul også utslipp fra biltrafikk og kullkraftverk.

Fyrverkeri under kinesisk nyttårsfeiring, som her i Dalian i Nordøst-Kina, fører til dårlig luft i Beijing to uker senere. Foto: STR / AFP

Verdens femte verste

Tirsdag la det kinesiske selskapet AirVisual og miljøorganisasjonen Greenpeace frem en rapport over verdens 100 mest forurensede byer.

Den listen ble toppet av Gurugram i India og nesten alle byene på «topp 100» var i India og Kina. Seoul lå helt nede på 579. plass på listen for 2018 som helhet.

På AirVisuals kontinuerlig oppdaterte oversikt over de mest forurensede byene er imidlertid Seoul helt oppe på 5. plass onsdag.

Inntil situasjonen bedrer seg kommer Seoul og andre sørkoreanske byer til å iverksette krisetiltak for sjette døgn på rad.

Tiltakene innebærer å nekte gamle dieselbiler å kjøre, stengning av skoler og å be ansatte jobbe hjemmefra.