Dette er verdens mest forurensede byer

Oversikten er basert på tallmateriale samlet inn i 2018 fra 3000 ulike byer og områder over hele verden. Rapporten ble lagt frem av det kinesiske selskapet AirVisual og miljøorganisasjonen Greenpeace tirsdag.

Tallmaterialet har fått bred omtale i en rekke internasjonale medier, som avisen The Guardian.

Selv om det i mange land gjøres mye for å redusere luftforurensing er tallene nedslående. I flere byer i Asia er det helseskadelig å oppholde seg på grunn av høye utslipp.

Det anslås at mer enn 7 millioner mennesker vil dø av luftforurensing i 2019. Det skriver CNN.

Selv om det er områder i Kina og det sørlige Asia som er hardest rammet, så er luftforurensing et globalt problem.

Et barn får behandling ved et sykehus i Kabul for lungekomplikasjoner. Årsaken oppgis å være luftforurensing. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

I Europa anslås det at nærmere en halv million mennesker dør hvert år av luftforurensing. Det skriver SVT.

Oversikten over landene med mest forurensing toppes av Bangladesh med Pakistan og India på andre og tredje plass. Fra 24. plass og nedover kommer flere østeuropeiske stater. Norge ligger øverst på listen av de nordiske landene på 68. plass. De øvrige nabolandene følger like under.

En gatebarberer i den pakistanske byen Lahore. Dette er et av verdens mest forurensede områder. Foto: ARIF ALI / AFP

Verdens verste ligger i India

Her er oversikten over de 100 byene med høyest luftforurensing. Listen toppes av den indiske byen Gurugram som ligger tre mil sørvest for Indias hovedstad New Delhi. Byen har nærmere 880 000 innbyggere.

22 av de 30 byene som ligger øverst på listen er indiske. Kun en av byene på listen er europeisk.

1. Gurugram, India

2. Ghaziabad, India

3. Faisalabad, Pakistan

4. Faridabad, India

5. Bhiwadi, India

6. Noida, India

7. Patna, India

8. Hotan, China

9. Lucknow, India

10. Lahore, Pakistan

11. Delhi, India

12. Jodhpur, India

13. Muzaffarpur, India

14. Varanasi, India

15. Moradabad, India

16. Agra, India

17. Dhaka, Bangladesh

18. Gaya, India

19. Kashgar, China

20. Jind, India

21. Kanpur, India

22. Singrauli, India

23. Kolkata, India

24. Pali, India

25. Rohtak, India

26. Mandi Gobindgarh, India

27. Xingtai Shi, China

28. Shijiazhuang, China

29. Ahmedabad, India

30. Aksu, China

31. Handan, China

32. Anyang, China

33. Baoding, China

34. Linfen, China

35. Wujiaqu, China

36. Xianyang, China

37. Jaipur, India

38. Jiaozuo, China

39. Hengshui Shi, China

40. Xuzhou, China

41. Cangzhou Shi, China

42. Pingdingshan, China

43. Kaifeng, China

44. Asansol, India

45. Howrah, India

46. Xuchang, China

47. Zhengzhou, China

48. Tangshan, China

49. Puyang, China

50. Luohe, China

51. Shangqiu, China

52. Kabul, Afghanistan

53. Xinxiang, China

54. Shihezi, China

55. Laiwu, China

56. Nanyang, China

57. Amritsar, India

58. Xiangyang, China

59. Zhumadian, China

60. Liaocheng, China

61. Heze, China

62. Kizilsu, China

63. Xian, China

64. Luoyang, China

65. Yuncheng, China

66. Jincheng, China

67. Manama, Bahrain

68. Urumqi, China

69. Yangquan, China

70. Zhoukou, China

71. Mumbai, India

72. Ulaanbaatar, Mongolia

73. Huaibei, China

74. Weinan, China

75. Mandideep, India

76. Talcher, India

77. Suzhou, China

78. Zaozhuang, China

79. Sanmenxia, China

80. Bozhou, China

81. Zigong, China

82. Jalandhar, India

83. Jingmen, China

84. Panchkula, India

85. Turpan, China

86. Kuwait by, Kuwait

87. Zibo, China

88. Taiyuan, China

89. Langfang, China

90. Binzhou, China

91. Hebi, China

92. Lukavac, Bosnia-Herzegovina

93. Dubai, United Arab Emirates

94. Udaipur, India

95. Ludhiana, India

96. Changji, China

97. Dezhou, China

98. Huainan, China

99. Fuyang, China

100. Katmandu, Nepal