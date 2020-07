Solcellepaneler gir kraftig økning i Afghanistans opiumsproduksjon

Med 327 millimeter nedbør i året er Afghanistan et av verdens tørreste land.

Resultatet er at bare rundt 12 prosent av landet kan brukes til å dyrke avlinger, skriver The Economist.

Selv i områdene med dyrket mark er bøndene avhengige av vanningsanlegg. De fleste anleggene ble bygget på 1950-tallet, noen er enda eldre.

Satelittbilder viser at størrelsen på dyrkede områder i Helmand-provinsen har økt kraftig fra 2012 til 2019. ALCIS

Enorm vekst i bruken av solceller

De siste årene har strøm fra solceller revolusjonert jordbruket i Afghanistan, skriver BBC:

Første gang det ble rapportert om at en afghansk bonde brukte solcellepaneler var i 2013.

Det britiske selskapet Alcis har analysert satellittbilder av Afghanistan. Selskapet har funnet at det har vært en enorm vekst i bruken av solcellepaneler.

Bare i Helmand-provinsen talte Alcis i fjor 67.000 solcellepaneler.

Satellittbilde som viser solcelleanlegg og vannmagasiner i et område nord i Helmand-provinsen i Afghanistan. Foto: ALCIS

Dyrker opium på større områder

Kraften brukes både til å borre nye brønner og til å pumpe opp vann. For 5000 dollar kan en bonde kjøpe seg et solcelleanlegg og en vannpumpe.

– De borer 100 meter ned til grunnvannet, setter inn elektrisk pumpe, og bingo, vannet begynner å renne, sier Richard Brittan i Alcis.

David Mansfield ved London School of Economics har forsket på opiumsdyrking i Afghanistan i over 25 år.

Han sier at solcelle-anleggene er den klart største teknologiske nyvinningen i løpet av de årene.

– Solkraft har endret alt for disse bøndene, sier Mansfield.

Står for 80 prosent av produksjonen

Afghanistan står for over 80 prosent av verdens opiumsproduksjon. Opium er råstoffet som brukes for å fremstille morfin og heroin.

De siste årene har det vært en kraftig vekst i områdene som har vært brukt til å dyrke opiumsvalmuer. Fra 2005 til 2017 ble arealet mer enn tredoblet.

Tall fra FN viser en kraftig økning i Afghanistans opiumproduksjon.

I 2012 – før solcellepanelene – produserte landet 3700 tonn opium. I 2016 var det økt til 4800 tonn.

Året etter i 2017 ble det produsert hele 9000 tonn opium. Det førte til et kraftig fall i prisen på opium.

Resultatet var en nedgang arealet som ble brukt til å dyrke opiumsvalmuer i det meste av Afghanistan.

Unntaket var sørvest i landet, der bøndene har investert kraftig i solcelle-anlegg. I de områdene økte produksjonen.