Solberg: – En honnør til oss

– Jeg sa det samme til han som jeg sa på pressekonferansen. For Norge er det viktig å ha en sterk klimapolitikk, vi er opptatt av disse utfordringene. Og jeg forsøkte å appellere til hans forståelse for at her er det en forretningsmulighet, sa Solberg til pressen etter møtet med Trump.

Den amerikanske produsenten Teslas nye elbiler var blant temaene, og Solberg sa at hun tror det er viktig å appellere til at nye klimastandarder og lavere utslipp også er en næringsmulighet.

I tillegg til klima var sikkerhetspolitikk, forholdet mellom Norge og USA og handelspolitikk blant hovedsakene i møtet mellom Solberg og Trump. Den amerikanske presidenten var blant annet opptatt av Norges arbeid i Afghanistan.

– Men for øvrig tror jeg dette var en honnør til oss, at de mener vi er en god alliert, sa Solberg.

Afghanistan, sikkerhetspolitikk og handelspolitikk var blant temaene for møtet mellom Solberg og Trump.

– Godt møte

Solberg omtalte møtet med Trump som «godt», og hun sa den amerikanske presidenten var opptatt av å lære mer om Norge.

– Han var åpenbart genuint interessert i å lære mer om andre land lands politikk, sa Solberg.

TIl NRK sa statsministeren at det er viktig å ha et godt forhold til den amerikanske administrasjonen.

– De er våre nærmeste allierte innenfor Nato. Og USA er en stor aktør på den internasjonale arena, sa Solberg.

Statsministeren trakk også fram det gode oppmøtet fra amerikanernes side, der blant andre visepresident Mike Pence og utenriksminister Rex Tillerson også var til stede. Geir Lundestad, tidligere leder av Nobelinstituttet, omtaler de andre deltakerne som det viktigste med møtet.

– Det er de som i praksis avgjør politikken overfor Norge, sa Lundestad til NRK onsdag kveld.

Erna Solberg og Donald Trump hadde et godt møte, ifølge statsministeren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ikke stort tema

Den norske statsministeren og Trump hadde først et møte i Det ovale kontor, før seansen ble avsluttet med en pressekonferanse.

– Norge er en god kunde, alliert og venn, sa Trump før møtet startet.

På spørsmål om hva Solberg synes om den kommentaren, svarte statsministeren at det er Trumps «business-måte å tenke på», ettersom Norge har kjøpt mye materiell, deriblant forsvarsmateriell, fra USA.

På pressekonferansen sa Trump blant annet at han snakket mest om handel med Solberg, og at Parisavtalen ikke var noe stort tema.