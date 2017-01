Solberg og Gates går sammen om milliardsatsing

Bill Gates er god for 75 milliarder dollar, en formue skapt av Microsoft som han var med på å starte. I dag møtte verdens rikeste mann Norges statsminister Erna Solberg under World Economic Forum i Davos.

Nå går Gates stiftelse og Solberg, sammen med Japan og Tyskland sammen om en satsing på fire milliarder kroner for å utvikle vaksiner mot epidemiske sykdommer. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ble lansert i Davos, og det norske bidraget er på én milliard kroner.

– Vi har et felles mål om å hjelpe verdens fattigste, og Norge er på mange måter det mest generøse landet i verden, sier Gates til NRK.

Han sier det ikke er et stort marked for utvikling av vaksiner.

– Det er ikke som om et selskap sitter med en ebola-vaksine. Det er opp til filantropi og regjeringer å identifisere risikoene, sier Gates.

– Global innsats avgjørende

– Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. Et utbrudd kan raskt spres over hele verden. Global innsatser er derfor helt nødvendig for å sikre best mulig beredskap, sier statsminister Erna Solberg.

– Derfor lanseres nå et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet vil ligge i Oslo. Regjeringen legger opp til å støtte arbeidet med 1 milliard kroner i en første fase, sier Solberg.

Hovedsete i Oslo

Det praktiske arbeidet med å utvikle vaksiner skal skje i Oslo.

CEPI vil arbeide for å utvikle vaksiner mot sykdommene Lassa-feber, MERS og Nipah, tre sykdommer som har potensiale til å bli store epidemier, skriver regjeringen i en pressemelding.

Solberg understreker at det er lærdommen fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-15 som ligger til grunn for opprettelsen av koalisjonen.

– Verdenssamfunnet reagerte for sent, og utbruddet fikk katastrofale konsekvenser. Samtidig så vi at tett samarbeid med internasjonale aktører ga oss mulighet til å prøve ut en ny vaksine rekordraskt under selve utbruddet. Det er en modell CEPI-initiativet bygger videre på, sier Solberg.