Snowden: – Jeg trodde det kunne koste meg livet

«Systemfeil» heter boken som slippes internasjonalt 17. september. Det er en personlig historie om en mann som skriver at han egentlig ikke ønsker å være personlig.

Edward Snowden drar leseren gjennom en fortelling om svik og tvil. Hans svik, og hans tvil. Her får vi for første gang høre om hvordan han planla det hele.

REISEN MOT BRUDDET: Edward Snowden argumenterer i boken for hvorfor han ga hemmelig informasjon til journalister. Foto: Aschehoug forlag

– Så snart hun var ute av døren, begynte jeg å gråte, for første gang på mange år. Jeg hadde skyldfølelse for alt annet enn det myndighetene mine ville anklage meg for, skriver Snowden.

Forlot kjæreste, jobb og familie

Han hadde kysset sin samboer for siste gang. Kvinnen som gikk ut av døren visste ikke at han om noen timer ville være på et fly på vei til Hongkong. Der skulle han møte en gruppe journalister og fortelle dem alt.

Edward Snowden Ekspandér faktaboks Edward Snowden (32) arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

I mai 2013 forlot han USA og tok med seg store mengder topphemmelige etterretningsdokumenter.

Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.

Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.

USA har siktet ham for spionasje og krever ham utlevert.

Snowden ble tildelt Bjørnson-prisen for 2015 for sin innsats for ytringsfriheten, men fikk ikke komme til Norge for å motta prisen.

7. mars 2016 ble han tildelt den norske PEN-klubbens Ossietzky-pris. Prisen skulle etter planen deles ut i Oslo 18. november 2016, men dette ble i stedet et debattmøte, der Snowden deltok på storskjerm over videolink.

Norsk PEN dro til Moskva og ga Snowden prisen 21. april 2017.

I tiden før han gjennomførte planen om å lekke hemmelig informasjon kom tankene igjen og igjen om at dette var siste gangen han så mennesker han hadde et forhold til og gjorde noe som han pleide å gjøre.

– Farten økte mot sammenstøtet som skulle bety slutten for karrieren, forholdet, friheten og muligens også livet mitt, står det i boken.

AKTIVT LIV: Snowden er låst fat til Russland på grunn av at USA ønsker å arrestere ham. Han deltar ofte i konferanser, men da gjennom nettet. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Det store spranget

Snowden installerer seg på et hotellrom i Hongkong. Byen har han valgt fordi han regner det som mindre trolig at USA vil gjennomføre en direkte aksjon mot ham der.

Journalistene som hadde lovet å møte ham hvor som helst i verden drøyer med sin ankomst. I ti dager lever han med sin frykt inne på rommet. Han er redd for at hans mektige arbeidsgiver, National Security Agency, skal fatte mistanke og forsøke å ta ham.

Når journalistene til slutt kommer, er rommet fullt av søppel og møkkete klær. Snowden får et kamera i ansiktet. Han vet egentlig ikke hva han skal si.

– Øøø ... Hei, jeg er Ed Snowden. Æhhh ... Jeg er 29 år gammel, kommer det stotrende ut av munnen til mannen som har nådd et veiskille i sitt eget liv.

Endret mye

Snowden går også grundig inn i hvorfor han gjorde det han gjorde. Om sjokket han fikk da han innså hvor omfattende den amerikanske informasjonsinnhentingen var.

Etter at verden fikk tilgang til det Snowden hadde samlet inn, har overvåkingsprogrammer blitt endret og lover blitt skjerpet. Det som ikke har endret seg, er anklagene mot ham.

Han kan bli dømt til ti år i fengsel for hver av de mange tusen sider med hemmelige dokumenter han har overlatt til media.

Snowden oppholder seg i Russland. Han har midlertidig asyl som opphører neste år.