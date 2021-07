Smitten stiger samtidig som Wembley øker kapasiteten

Deltavarianten sprer seg og smitten øker i England.

De siste tallene fra britiske myndigheter viser 21.317 positive tester i England lørdag. Tall for de siste dagene er ikke helt komplette, men tendensen er mer enn en firedobling siden EM startet.

I Italia er bekymringen stor. Det italienske landslaget har forflyttet seg fra Roma via München før semifinale og eventuell finale nå venter i London.

Italienerne har gitt opp å få flyttet kampene til Roma eller en annen by. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) avslo tvert flytteforslaget til statsminister Mario Draghi.

Men italienske myndigheter er fortsatt kritiske til at de siste og viktigste kampene skal spilles i en by hvor smitten med den nye deltavarianten øker sterkt.

– Jeg håper i det minste UEFA kan revurdere hvor mange som slipper inn på Wembley. Det å ha 60.000 inne på et stadion nå skaper bekymring, sier Andrea Costa, som er visehelseminister, til SKY TG24.

Han mener helse må gå foran andre hensyn.

– Det var nettopp den britiske statsministeren som mente det ville være hensiktsmessig å spille flere kamper i England, fordi det var ett av landene med minst smitte. Nå har dette snudd. Da må det være fornuftig å finne andre steder – med mindre smitte, sier Costa.

Storbritannias statsminister Boris Johnson jubler idet England slo Tyskland i åttendelsfinalen på Wembley 29. juni. Johnson argumenterte for mange EM-kamper på britisk jord på grunn av lav smitte. Nå øker smitten i England. Foto: 10 Downing St / Reuters

Bekymrede ledere

Også EU-kommisjonen har bedt UEFA nøye vurdere hva de gjør med de gjenstående kampene i England.

– Jeg føler meg i veldig godt selskap når jeg sier det. Jeg så at forbundskansler Angela Merkel, statsminister Mario Draghi og mange medlemmer av Europaparlamentet deler de samme bekymringene, sa EU-visepresident Margaritis Schinas til Reuters før helgen.

Men EU-kommisjonen har ikke hatt noe mer hell med seg enn de tyske og italienske lederne.

Antallet innlagte på sykehus og antallet døde i denne siste smittebølgen, er imidlertid fortsatt relativt lave, ettersom 33,5 millioner briter har fått to doser med koronavaksine.

Det såkalte reproduksjonstallet, som indikerer hvor mange én person smitter, er mellom 1,3-1,5. 15 personer ble lørdag rapportert døde som følge av covid-19.

EU-VISEPRESIDENT: Margaritis Schinas, her avbildet under en tale i Brussel i forrige uke. Foto: Kenzo Tribouillard / AP

Danskene kommer ikke inn

Karanteneregler stopper uansett tilreisende fra Danmark, Italia og Spania.

Det danske fotballforbundet har fått 5000 billetter til semifinalen som kan selges til dansker som allerede bor i Storbritannia. Andre blir sterkt frarådet å dra til fotballøya.

– Hvis man kommer med en billett til EM-semifinalen, vil man bli avvist ved den britiske grensen. Dessuten kan man få en bot på 80.000 kroner for å bryte reglene, sier Frej Jackson, fungerende sjef for Udenrigsministeriets Borgerservice, til DR.

Skulle Danmark gå videre til finalen, har UEFA laget en særavtale med britiske myndigheter, som gjør at Danmark kan få 1000 tilreisende fans inn på Wembley. De må oppholde seg i en «smitte-boble» på stadion og reise til og fra samme dag med fly.

TRØBBEL: Dansker får ikke komme til England for å følge semifinalen, slik ting er nå. Foto: Darko Vojinovic / AP

60.000 x 3

England mot Danmark på onsdag blir kalt den største kampen på Wembley på 25 år.

Foran 76.000 tilskuere bommet nåværende England-trener Gareth Southgate i straffesparkkonkurransen mot Tyskland i semifinalen i EM på hjemmebane i 1996.

Nå får nasjonen en ny sjanse.

Med en tillatt kapasitet på 75 prosent vil over 60.000 fans kunne komme inn på stadionet med 90.000 seter, nordvest i London, skriver Sky News.

Forrige kamp på nasjonalarenaen mellom England og Tyskland for fem dager siden, ble spilt for halvfull stadion. Nå er antallet tillatte tilskuere økt med rundt 15.000.

Gul liste

Det blir likevel strenge regler for å komme inn på stadion. Fullvaksinerte og de med negativ test som er tatt maks 48 timer før kamp kan komme inn, skriver BBC.

Danmark, Italia og Spania befinner seg alle, i likhet med Norge, på britiske myndigheter sin gule liste over land.

FOLKSOMT: Kampen mellom England og Tyskland tidligere i uken ble spilt foran over 40.000 fans på Wembley. Foto: Matthew Childs / AP

Det betyr at fans i disse landene ikke har mulighet til å rekke reise og karantene før semifinaler og finale i London neste uke.

Reglene er strengest for røde land. Men også for gule land er tiltakene såpass strenge at også vaksinerte personer må følge innreisereglene.

For å komme ut av karantene må du ha to negative tester, og tidligst kan den siste være tatt på dag 8. Da er EM over.

Pub-regler

På fotballøya, hvor engelskmennene har ventet 55 år siden forrige trofé, vil også mange se kampen på pub.

Bransjen har gitt ut veiledere for å hindre at folk samler seg foran skjermer, og de ber bareiere opprette billettsystemer for å hindre opphoping av folk.

Opptil seks personer fra seks husholdninger (eller to husstander i alle størrelser) kan møtes på en pub i England, eller 30 personer i en utendørsservering. Ulike grupper får ikke blande seg.

Men i slutten av juni kom det likevel flere lokale utbrudd, som følge av at folk hadde samlet seg og sett fotball.

Nabooppgjøret mellom England og Skottland endte med at en rekke personer på en sportsbar i Tamworth utenfor Birmingham ble smittet, og enda flere måtte av sted for å teste seg.

Karl Lauterbacn, tysk professor i epidemiologi og politiker for det sosialdemokratiske partiet SPD, mener UEFA er ansvarlige for flere dødsfall og et stort antall smittede som følge av turneringen som har vært holdt i til sammen 11 ulike europeiske land de siste ukene.

Blant annet har Finland meldt om 386 fans som returnerte smittet etter kampen i Russland.