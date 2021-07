Rørt Danmark-kaptein hyller Eriksen: – Vi spiller for ham

Danmark feide Wales av banen i åttedelsfinalen, men i kvartfinalen møtte de en vrien motstander i Tsjekkia. Men nok en gang var danskene sterkest, og spesielt i første omgang feide de tsjekkerne av banen.

Nå er danskene klare for semifinale. Der venter enten England eller Ukraina, og kampen spilles på Wembley.

Etter kampen var det en rørt Simon Kjær, som ville si noen ord om den traumatiske opplevelsen de hadde med Christian Eriksen i åpningskampen.

– Du stoler på de folkene som er rundt deg. Man vet at om noen har noen problemer vet du at det er noen som har ryggen din. Det hjelper oss at vi vet at han har det bra, sier Kjær og fortsetter:

– Vi gjør dette for Christian.

Ellers er han også fornøyd med å ha kommet seg helt til semifinale i EM.

– Vi jobber beinhardt i dag. Vi kan godt spille en bedre fotballkamp. Men vi nyter det. Vi er i en semifinale! sa kaptein Simon Kjær til Uefa etter kampen.

– Vi er så sinnssykt takknemlig

Han legger ikke skjul på at dette er et fantastisk øyeblikk for laget. Men han forteller at de har ambisjoner om å gå hele veien.

– Det er kjempestort. Det er sinnssykt. Vi hadde liksom et mål da vi gikk inn i utslagsrundene, og det var å komme tilbake til Wembley. Det skal vi nå. Men jeg ville også ha løyet om jeg sa at vi var OK med det her. Nå skal vi nyte dette, så er det en ny kamp om fire dager, sa danskenes kaptein og fortsatte:

– Alle som er rundt oss, alt kjøret, det vi har vært gjennom. Det gjør oss tettere sammen.

Kasper Schmeichel måtte i aksjon ved flere anledninger i kveld. Han var stolt over laget etter kampen.

– Hva skal man si? Det er fint at det er så mange her. Vi er sinnssykt takknemlig. Vi snakket om det i garderoben. Vi ville gjøre dem stolte og det syns jeg vi gjorde, sa Schmeichel.

Seieren tok de i et glovarmt Baku. Det var meldt over 30 grader i hovedstaden i Aserbajdsjan.

Og det ble en pangstart for danskene. Kasper Dolberg skaffet et hjørnespark som de kanskje ikke skulle hatt, da det så ut til at Dolberg var sist på ballen. Men uansett, Delaney stanget inn 1-0 for danskene før fem minutter var spilt.

Men tsjekkerne var ikke ufarlige. Patrik Schick og Petr Sevcik hadde hver sin gode sjanse.

Drømmemål hylles

Etter en periode med Tsjekkia-press, skulle forrige kamps helt dukke opp igjen. Et vakkert innlegg fra Joachim Mæhle traff Kasper Dolberg, som prikket ballen inn i nettet.

– Se den teknikken fra Mæhle. Den er helt fantastisk! sa Nils Johan Semb, som tydelig lot seg imponere over danskene.

– Det er EMs fineste innlegg, mente TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Og drømmemålet ble hyllet av flere fotballprofiler på Twitter.

Danmark har vært en av Norges største fotballrivaler i lang tid, men danskenes storspill i kvartfinalen fikk selv gamle Drillos-helter til å ta frem superlativene.

– Får frysninger av dansk angrepsfotball, kom det fra Lars Bohinen på Twitter etter danskenes praktfulle 2-0-mål.

– For noen vidunderlig gode fotballspillere Danmark har, mente Drillos-kollega Egil Østenstad.

JUBEL: Danskene kunne puste lettet ut da kampen ble blåst av. Foto: Darko Vojinovic / AFP

Store Tsjekkia-sjanser

Men i andre omgang kom det et voldsomt press fra Tsjekkia, og kun fem minutter ut i omgangen skulle stjernespiss Patrik Schick sette inn 1-2 da skuddet hans gikk mellom beina til Vestegaard og forbi Kasper Schmeichel.

Etter en periode med press fra Tsjekkia ble det roligere, og det virket som at danskene fikk stadig bedre kontroll på kampen.

Men etter en «hvileperiode», så startet Tsjekkia presset igjen. Og heroisk innsats fra forsvarsspillerne og keeper Kasper Schmeichel sørget for at danskene fortsatt hadde ledelsen.

Men Danmark hadde også sjanser i omgangen. Poulsen kom inn og gjorde en god figur, og bare en blokkering fra Soucek sørget for at han ikke satte spikeren i kista.

De forsvarte likevel godt nok til å sikre avansement, og i neste kamp venter enten England eller Ukraina på Wembley.