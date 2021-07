Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samtidig som England mandag droppet alle koronaregler på nasjonalt plan, valgte Skottland kun å myke opp noe. Selv om smitten er lavere i Skottland.

De nye reglene i Skottland betyr at åtte personer fra fire husholdninger kan møtes i private hjem, og at opp til 15 husholdninger kan treffes utendørs.

Men skottene oppfordres fortsatt til å jobbe hjemmefra. Folk må bruke munnbind i butikker og nattklubbene er fremdeles er stengt.

I England har regjeringen derimot sluppet opp, til tross for en rekke protester fra leger og forskere verden over.

Til tross for at landet nå registrerer over 50.000 smittede daglig, åpnet nattklubbene igjen ved midnatt. Der trengte man verken munnbind eller avstand.

Men i London har ordfører Sadiq Khan trosset regjeringens politikk og krevd munnbind på offentlig transport.

Nakstad: – Ganske stor risiko

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener Storbritannia tar en «ganske stor risiko».

– Man går riktignok fra et nivå med strengere tiltak enn vi har hatt i Norge de siste ukene til et nivå hvor man nesten ikke har tiltak i det hele tatt. Men tallene viser at det er en smittebølge nå som er ganske stor. Så det gjenstår å se hvordan det vil utfolde seg, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han sier ferietiden for britene kan slå gunstig ut på statistikken.

– Hvordan tror du det reflekteres i smittetall, innleggelser og dødstall i ukene som kommer?

– Nå ligger man på rundt 50.000 nye påviste per dag. Det er mest i hele verden. Man har noen hundretalls innleggelser hver dag og cirka 50 dødsfall hver dag. Om noen uker vil vi se om vi får en økning også i innleggelser på sykehus, sier Nakstad.

Flere koronasmittede legges nå inn på sykehus i England. Andelen av de smittede som må legges inn er nå 4,43 per 100.000. For fire uker siden var den 1,55. Men fortsatt er det langt unna toppen midt i januar som var på 36,02 per 100.000, står det i den siste rapporten fra det nasjonale statistikkbyrået i England.

– Mange er vaksinert, hvorfor kan man ikke da åpne opp?

– Vaksinasjonsgrader er høy, men det er fortsatt mange unge som ikke er vaksinert ennå. Og så er det en annen vaksineteknologi man har brukt i Storbritannia. Så dette er åpenbart ikke nok til å gi flokkimmunitet.

Nakstad tror Storbritannia kan komme dit når flere er vaksinert, og mange har gjennomgått sykdommen.

60 prosent av innlagte er fullvaksinert

Ifølge den britiske regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver er 60 prosent av dem som blir innlagt på sykehus med koronasykdom, vaksinert to ganger.

På en pressebrifing i Downing Street mandag fortalte Patrick Vallance at det er ventet at over 1.000 personer hver dag kommer til å bli innlagt på sykehus med koronasykdom fremover, skriver Sky News.

– Vaksinene er veldig effektive, men ikke 100 prosent effektive, så det er uunngåelig at noen av dem som er vaksinert med to doser, kan både bli smittet og innlagt på sykehus, sier Vallance.

Økt smitte under fotball-EM

Boris Johnson er statsminister for hele Storbritannia, men når det gjelder pandemitiltak bestemmer han bare over England.

Det er mange skotter glad for.

For Skottland har generelt hatt både lavere smitte og færre dødsfall enn England, sett i forhold til befolkningstall.

Men ett unntak var under EM i fotball nå i sommer.

WEMBLEY: Skotske fans under EM-kampen mot England 18. juni. Foto: Justin Tallis / AFP

Den 30. juni viste tallene til skotske myndigheter at 2000 smittetilfeller var knyttet til EM-arrangementer. Blant disse var 1300 skotske fans som hadde vært i London, ifølge The Guardian.

I tillegg til smitten blant fotballfans, slet Skottland i månedsskiftet juni-juli også med et større delta-utbrudd i landets største by Glasgow.

Da det var EM-kamp mellom Skottland og Kroatia i nettopp Glasgow 22. juni, var smittevernreglene langt strengere enn i London.

HAMPDEN PARK: Det var ikke plass til mange på tribunen under Kroatia-Skottland-kampen i Glasgow. Foto: Andy Buchanan / AFP

Advarer mot politikken til Boris Johnson

Skottland lyktes altså med å snu smittetrenden. Det tvitret førsteminister Nicola Sturgeon på søndag, samtidig som hun advarte mot Englands totale frislipp.

Foto: Skjermdump / Twitter

– Å snakke om i morgen som «frihetsdagen» (husk kun England) er etter min mening ikke klokt i den nåværende situasjonen, skriver Sturgeon.

Det er Boris Johnson som har omtalt 19. juli som frihetsdagen.

Både Johnson og hans helseminister Sajid Javid har begge vært fast bestemt på at det var riktig å fjerne alle koronaregler denne dagen.

Javid sa dette var riktig selv om smittetallene skulle fortsette å øke. Det har de gjort, og blant de smittede er helseministeren selv. Til tross for at han har fått to vaksinedoser.

Dette har igjen ført til at Boris Johnson har isolert seg, men mandag testet han negativt.

Langsiktige politiske motiver

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon har to motiver for å føre en strengere koronapolitikk enn England. Det mener førstelektor ved Universitetet i Agder Erik Mustad,

Det første er naturlig nok å holde smitten og antall dødsfall i Skottland så lave som mulig.

Det andre handler om kampen for å løsrive Skottland fra den britiske unionen, mener Storbritannia-eksperten.

– Nicola Sturgeon har brukt pandemien for å vise at Skottland er best i stand til å styre seg selv, sier Mustad.

Det skotske nasjonal partiet, SNP, manglet kun én stemme for å få rent flertall i valget i mai. Også samarbeidspartiet deres De grønne er for løsrivelse.

Mustad mener det er en mentalitetsforskjell i befolkningen Skottland og England, som har ført til et langt større press på Johnson enn på Sturgeon for å åpne.

Skottene har mer tillit til myndighetene.

– Det er en større oppslutning rundt Sturgeon og SNPs pandemiprogram rett og slett i Skottland, sier Mustad.

I tillegg mener han Johnson vært under et hardt press fra næringslivet som også har gode kontakter i det konservative partiet.