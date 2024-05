Det ble en lang dag i retten tirsdag, bare aktors oppsummering varte i over fem timer.

Og han avsluttet med å be juryen innstendig om å dømme Trump, melder AP News.

Etter prosedyrene var over forlot Trump rettssalen uten å snakke til pressen.

Onsdag skal juryen samles igjen og begynne å diskutere saken. Det er uklart når dommen kommer.

Trump mener han er uskyldig

Den seks uker lange hysjpengesaken mot Donald Trump går mot slutten.

Kjernen i denne saken er en utbetaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels rett før valget i USA i 2016.

Påtalemyndigheten mener hun fikk pengene for å holde tett om en «one night stand» med Trump ti år tidligere.

Ekspresidenten er tiltalt for å ha forfalsket dokumenter i forbindelse med utbetalingen. Trump nekter både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig. Dette er en av flere straffesaker mot Trump.

Dette er hysjpengesaken mot Trump Ekspander/minimer faktaboks Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016. Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant. Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere. Det er ikke ulovlig å betale noen for å tie, men det er ulovlig å kamuflere det som valgkampbidrag. Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

Aktor mener saken kan ha påvirket valget

– Du får ikke lov til å begå valgsvindel eller forfalske forretningsdokumenter fordi du selv føler seg som et offer, sier aktor Joshua Steinglass til juryen i rettssalen på Manhattan i New York.

Steinglass mener det er nok bevis til å dømme ekspresidenten utover enhver rimelig tvil.

– Denne saken handler i bunn og grunn om en konspirasjon, og et forsøk på å skjule sine spor. Påtalemyndigheten har levert sterke bevis på den tiltaltes skyld, innledet Steinglass sluttprosedyren med.

Han mener den mye omtalte hysjpengeutbetalingen, som er sakens kjerne, kan ha påvirket utfallet av valget i 2016.

Trump følger aktoratets sluttprosedyre med argusøyne, ifølge rapporter fra rettssalen.

– Ikke oppfylt beviskravet

Trumps forsvarer Todd Blanche argumenterte i sin sluttprosedyre for at aktoratet ikke har greid å bevise påstanden om at Trump har forfalsket dokumenter for å dekke over en hysjpengeutbetaling til pornostjernen Stormy Daniels.

– President Trump er uskyldig. Han har ikke begått noen forbrytelse, og statsadvokaten har ikke oppfylt beviskravet. Punktum, sa han.

Donald Trump følger sluttprosedyrene. Foto: AFP

Trump avviser at han har gjort noe galt, og hevder også at han aldri har hatt sex med Daniels.

På vei inn til rettssalen på Manhattan tirsdag sa han at dette er en svært farlig dag for USA.

– Vi har en oppkonstruert rettssak som aldri skulle ha funnet sted, sa Trump utenfor rettssalen der han møtte opp sammen med tre av sine fem barn – Donald jr., Eric og Tiffany.

Kan fengsles i opptil fire år

For at Trump skal bli dømt må juryens tolv medlemmer enstemmig være enige i at han er skyldig. Gjør de det, kan Trump ende opp i fengsel i opptil fire år.

Dommeren Juan Merchan ba de tolv jurymedlemmene om å bli sittende i rettssalen utover kvelden slik at både forsvarerne og aktoratet fikk avsluttet prosedyrene sine.

Dermed kan juryen starte diskusjonene om skyldspørsmålet allerede onsdag.

