Slik skal USA og Japan forsvare seg mot trusselen fra Nord-Korea

Både 'US Missile Defense Agency' og 'Japan Ministry of Defense' var om bord destroyeren 'USS John Paul' da de testet en Block IIA-rakett forrige uke. Testen ble ansett som vellykket da de lyktes med å avskjære en ballistisk rakett. Foto: LEAH GARTON / AFP

Siden 2006 har Japan og USA samarbeidet om å utvikle «Standard Missile-3 Block IIA » – en rakett som inngår i rakettforsvarssystemet «Aegis Ballistic Missile Defense System» (ABMD).

Det er første gangen de to landene tester raketten, som utplasseres på krigsskip med Aegis-systemet.

Ifølge US Missile Defense Agency (MDA) har systemet så langt kostet amerikanerne 2,2 milliarder dollar, mens japanerne har bidratt med omtrent 1 milliard dollar.

– Vi er begge dypt bekymret for Nord-Koreas kapasiteter, og vi jobber kontinuerlig for å forberede forsvaret, sier talsmann i MDA, Chris Johnson.

Testen ble gjennomført samtidig som James Mattis var på sin første reise som USAs nye forsvarsminister.

Da han besøkte Sør-Korea og Japan var det nettopp rakettforsvaret og trusselen fra Nord-Korea som var tema.

– Hadde det ikke vært for Nord-Koreas provoserende oppførsel, hadde det ikke vært behov for rakettskjoldet, sa forsvarsministeren.

Mattis forsikret Japan om at USA er forpliktet til å forvare dem, og samtidig advarte han Nord-Korea og sa at enhver bruk av atomvåpen mot USA eller landets allierte, vil bli møtt med et «effektivt og overveldende» svar.

Usikkerhet

Etter at Donald Trump ble innsatt som president, har både Sør-Korea og Japan vært urolige for forholdet til USA. Spesielt etter at Trump har satt spørsmålstegn ved verdien av å samarbeide med dem.

Men nå er Japan på vei inn i varmen hos Trump. Når Japans statsminister, Shinzo Abe, besøker USA denne uken, er det ventet at han reiser sammen med Trump til Florida, etter at de er ferdige med de formelle samtalene i Washington.

Invitert på golf

USA president Donald Trump har invitert Japans statsminister Shinzo Abe til en runde golf i Florida. Foto: DAVID MOIR / Reuters

Begge er kjent for å være glad i å spille golf, og Trump skal, ifølge nyhetsbyrået AFP, ha invitert Abe til sitt private golf-resort i Florida.

Fumiaki Kubo, som er ekspert på amerikansk politikk ved Universitetet i Tokyo sier til AFP at Trump så langt har beskrevet Japan som en «tenkt fiende».

– Ideen om et personlig møte, er bedre enn å krangle på telefonen, sier han med klare referanser til Trumps telefonkrangel med Australias statsminister Malcolm Turnbull.

Han tror Florida-turen vil gi Abe gode muligheter til å brife Trump om grunnleggende politiske forhold mellom de to landene.

Etter at USA beseiret Japan for 70 år siden, har Japan blitt en viktig alliert for USA. I dag har USA nesten 50.000 soldater i landet, og det er sterke økonomiske bånd mellom landene.