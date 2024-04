Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 33.207 Siste uke: 291 Israel 1460 Lukk Kilder: Palestinske helsemyndigheter / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra palestinske helsemyndigheter skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengig kilder. Lukk Mer informasjon om tallene

Før jul ble verdens øyne retta mot for tidlig fødte ved al-Shifa-sykehuset i Gaza. Legene jobbet natt og dag for å holde dem i live.

Babyene ble evakuert til Egypt, og Care Norge får informasjon fra sykehuset i Kairo om hvordan det går med dem.

– Dessverre døde tre av barna allerede uker eller noen få måneder etter at de kom til Kairo, forteller utenlandssjef Gudrun Bertinussen i Care Norge.

– Vi må få en slutt og en stans i disse kamphandlingene, sier utenlandssjef i Care Norge Gudrun Bertinussen. Foto: Irene Rønold/Care Norge /

Det er gjort en stor jobb med å finne foreldrene, og en del av barna er utskrevet fra sykehus med foreldrene sine.

Men noen har fortsatt et bånd rundt armen som viser at man ikke vet hvem som er foreldrene deres. Der står «barn uten kjente foreldre»

– Fremdeles er det åtte for tidlig fødte barn som har dette båndet rundt armen, sier Bertinussen til NRK.

Venter på gjenforening

Det er også vanskelig å finne noen i familien til barnet når onkler, tanter og besteforeldre er døde.

– Man kan jo bare tenke seg hvordan det er å være inne i Gaza, og skulle melde seg for å reise til Kairo for å hente et prematurt sykt barn. Det er nok få som tør å ta det ansvaret også, sier Gudrun Bertinussen.

Men hun har et håp om at etter krigens slutt så kan det gjøres mer for å finne noen som kan ta seg av barna.

En mor og et av barna som ble evakuert fra Gaza. Foto: mr Abdallah Dalsh / Reuters

Det er også flere av kuvøsebarna hvor de vet hvem som er foreldre eller familie, men som ikke er gjenforent ennå. Det tar tid av flere grunner.

Blant annet fordi det fortsatt er krig og at myndighetene har sagt at disse barna ikke skal adopteres bort, som forklares med at det ikke er akseptert i den lokale kulturen.

Farlig sted for nyfødte

– For et prematurt barn eller også et nyfødt barn er Gaza nå en dødssone, sier utenlandssjef i Care Norge Gudrun Bertinussen til NRK.

Underernærte barn får behandling ved Kamal Adwan sykehuset nord i Gaza. Foto: Reuters

De jobber med to lokale organisasjoner som prøver å gjenopprette primærhelsetilbudet nord i Gaza.

Det eneste som kan redde en nyfødt baby nå er at moren har god helse.

For hvis mødrene er underernærte, så mister de melken, forklarer Bertiniussen. Og man får ikke noe alternativ til melk uten å ha rene tåteflasker og rent vann.

Norsk hjelpeteam i gang

Denne helgen kom et norsk team av tre leger og en sykepleier til al-Awda-sykehuset i Gaza. Og søndag fikk de være med på et keisersnitt.

En liten gutt ble født på sykehuset søndag. Foto: Geir Stray Andreassen / NORWAC

– Det var jo dagens høydepunkt, forteller lege Geir Stray Andreassen i NORWAC.

Han sier at det fødes det rundt 50 barn hver dag selv om det er krig, og de fleste føder hjemme. Men søndag kom en velskapt gutt til verden ved sykehuset.

I området rundt sykehuset nord i Gaza er det ikke like mye militær aktivitet som tidligere, ifølge Andreassen.

Skadene på al-Awda-sykehuset i mars. Foto: Reuters

– Det var bare to bomber på morgenkvisten. For her er det ferdig bomba. Det er ikke mer å bombe, sier lege Geir Stray Andreassen.

– Det er nærmest som i Hiroshima, forteller han.

Stray Andreassen beskriver likevel situasjonen som relativt bra ved sykehuset.

– De to øverste etasjene er ødelagt. Det er utbomba. Men lenger ned i etasjene fungerer operasjonsstuen og sengeposten, forteller han.

På innsiden av sykehuset er det tydelige merker etter angrep. Foto: Geir Stray Andreassen / NORWAC

Døde registreres ikke

Det har gått et halvt år siden Israel svarte på Hamas' terrorangrep med å angripe Gazastripa med bomber, raketter og soldater.

Ifølge de Hamas-styrte helsemyndigheter er 33.207 palestinere drept per 8. april. Noen av barna som dør i Gaza blir ikke en del av disse tallene.

– Man har mange spontanaborter, og man har nyfødte som ikke klarer seg. Også mødre, sier utenlandssjef Bertinussen.

Hun forteller at de dør i områder hvor det nesten er umulig å bevege seg.

Foto: Geir Stray Andreassen / NORWAC

– Disse har blitt gravd ned rundt ruinene av husene eller langs veiene. Også rundt sykehusene er det graver hvor man ikke er sikker på hvem som ligger, sier hun.

Men menneskerettighetsorganisasjoner og helseorganisasjoner i Gaza forsøker, ifølge Care, å holde orden på hvem er det som fremdeles ikke er identifisert