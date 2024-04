De fire reiser for hjelpeorganisasjonen NORWAC (Norwegian Aid Committee). Innreisen fra Egypt til Gaza koordineres via Verdens helseorganisasjon WHO i samråd med egyptiske og israelske myndigheter.

Laget består av ortopedene Geir Stray Andreassen og Odd Arild Ågedal, anestesilege Fadi Kabbouli og operasjonssykepleier Alice Skår fra Bergen.

De reiste inn i Gaza i ettermiddag med rundt 900 kg medisinsk utstyr og mat.

– Vi har med alt mulig. Anestesiutstyr, kniver, nål og trå og mye sterilt utstyr, sier Stray Andreassen til NRK.

Planen er å være i to uker, men laget har med seg matrasjoner til å bli lenger om det skulle bli aktuelt.

– Det er viktig å være fleksibel under slike forhold, sier Kristil Haraldstad som er landsansvarlig for NORWAC i Palestina.

MEDBRAKT UTSTYR: Før avreisen fra Kairo skulle alt utstyret pakkes i bilen. Ikea-bagene er fylt av medisinsk utstyr, medisiner og mat. Planen er å være i Gaza to uker, men de har pakket rasjoner for fire uker. Foto: Norwac

Til nord

Norwac-teamet skal etter planen jobbe nord på Gazastripen dit svært lite hjelp når frem. Bare to små sykehus eller klinikker fungerer så vidt der.

De er blant de første internasjonale helsearbeiderne som kommer til nord-Gaza siden 7. oktober.

Nordmennene skal kjøre nordover i pansrede biler i en kolonne organisert av WHO.

Oppholdet og alle bevegelser inne i Gaza koordineres med WHO. Dersom FN-organisasjonen mener noe er for risikabelt, må internasjonale hjelpearbeidere følge deres instrukser.

Etter at Israels hær (IDF) har satt Gazas største og viktigste sykehus al-Shifa helt ut av spill, fungerer bare 10 av Gazas 36 sykehus delvis nå, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Kø av frivillige

Lege Geir Stray Andreassen har jobbet i Gaza over mange år. Han var også med i Norwac-teamet som jobbet på Gaza European Hospital i januar.

Odd Arild Ågedal jobber som lege i Hammerfest, men har også jobbet i Gaza to omganger blant annet for Leger uten Grenser.

Geir Stray Andreassen leder NORWAC-teamet som skal jobbe nord i Gaza. Til vanlig er han ortoped på Ullevål sykehus der han behandler ukrainske soldater. Foto: NTB

Alice Skår er operasjonssykepleier ved Haukeland sykehus, men har også behandlet ukrainske soldater på Ullevål sykehus.

Fadi Kabbouli er anestesilege ved Sørlandet sykehus Arendal

Hverken Kabbouli eller Skår har vært i Gaza før.

NORWAC får en strøm av henvendelser. Svært mange leger og sykepleiere ønsker å bidra som frivillige i Gaza til tross for situasjonen.

– Vi planlegger å ha helseteam inne hele tiden fra nå. Når ett lag drar ut skal det erstattes med et nytt, sier NORWACs landdirektør på telefon fra Kairo.

Organisasjonen har fått donasjoner på mer enn 3 millioner kr fra nordmenn som vil hjelpe. I tillegg får NORWAC støtte fra Utenriksdepartementet.

STOR PÅGANG: Kristil Haraldstad er landdirektør for Palestina i NORWAC. Det er mange leger og sykepleiere som ønsker å bidra i Gaza nå, forteller hun. Foto: NORWAC

Hjelpearbeidere drept

Tirsdag ble Denne uken ble sju internasjonale hjelpearbeidere fra World Central Kitchen (WCK) drept i flere israelske angrep etter å ha losset tonnevis av nødhjelp fra et skip i byen Deir al-Baleh sentralt på Gazastripen. Selv om operasjonen var koordinert med IDF, ble kolonnen truffet, ifølge WCK.

Israels forsvarssjef sier angrepet var en beklagelig feil.

TRUFFET: Den godt merkede bilen til World Central Kitchen ble angrepet på al-Rashid-veien som går langs kysten. Den internasjonale hjelpeorganisasjonen hadde koordinert reiseruten med IDF. Foto: AP

At internasjonale hjelpearbeidere kan rammes av Israels krigføring skremmer ikke NORWAC-teamet.

– Vi avlyser ikke vårt oppdrag på grunn av dette, sier Stray Andreassen.

Rundt 33.000 palestinere drept i israelske angrep siden oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Rundt 75.577 er såret og situasjonen er desperat på de få sykehusene og klinikkene som fremdeles fungerer. Mange av de sårede trenger oppfølging og behandling av gamle sår.

JANUAR: Geir Stray Andreassen på European Hospital i januar. Her på jobb i Gaza sammen med legene Thor-Erling Engemyr og Erik Fosse, som er leder for NORWAC. Foto: NTB

Sykehusene fungerer også som flyktningleirer nå. Internt fordrevne palestinere søker ly både inne i og utenfor sykehusene.

FÅ SYKEHUS IGJEN: Etter at IDF la al-Shifa-sykehuset i ruiner er det enda færre sykehus og klinikker til å ta imot skadde i Gaza. Ifølge WHO er mer enn 75 000 såret siden oktober. Foto: Reuters