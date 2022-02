Slik er det å bli koronasmittet nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet følger med på hva slags symptomer de smittede får. Ett av formålene med overvåkingen er å se etter positive eller negative trender. Trenden instituttet ser nå er helt klart positiv.

– Generelt er det mildere symptomer nå. Omikronvarianten og økt immunitet i befolkningen sørger for det, sier lege ved Folkehelseinstituttet Joakim Øverbø.

Dette er de fem vanligste symptomene slik de blir listet opp av den britiske Zoe Symptom Study:

Rennende nese

Hodepine

Slapphet – både mild og alvorlig

Nysing

Sår hals

Omikronvarianten gir mildere sykdom. Blant annet er det nå langt sjeldnere at viruset ødelegger vevet i lungene. Alle vaksinedosene hjelper også til med å verne oss mot de mer alvorlige følgene av smitte.

OMIKROM OG VAKSINE: Lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet forteller at sykdommen fortsatt kan ramme noen hardt, men at de aller fleste nå får mildere symptomer enn før. Foto: Privat

Omtrent like mye mildt og moderat

Det vaksinen og varianten ikke hjelper oss med, er å beskytte oss mot de mindre alvorlige følgene av å få viruset på besøk.

– Andelen som får feber er omtrent den samme nå. Før var det 25 prosent, nå er det 20 prosent. Andelen som får symptomer har bare gått litt ned, opplyser Øverbø.

Han legger også til at for hele befolkningen sett i ett, så er det større spredning av symptomer.

– Det er mer variasjon i hvor lenge det varer og type symptomer enn tidligere, forteller legen.

Dette blir også poengtert av lederen for Zoe Symptom Study, Tim Spector.

– Vi er inne i et helt annet landskap nå enn i starten av pandemien. Vi har nå nesten alle blitt vaksinert eller smittet. Vi reagerer på en annen måte, fortalte Spector på et seminar 3. februar.

GODE NYHETER: Lederen av Zoe Symptom Study, Tim Spector, ser nå at folk blir raskere ferdig med sykdommen enn det de gjorde før. Foto: Zoe

Mye annerledes

Den store forskjellen på nå og tidligere, er at tap av smak og luktesans har blitt langt sjeldnere.

Britiske forsøk der symptomene er studert i detalj antyder at den originale utgaven av viruset ga over halvparten av de smittede tap av enten smak- eller luktesans, eller begge deler.

Zoe Symptom Study melder at tap av smak- og luktesans nå er på 17. plass på listen over de vanligste symptomene.

– Det vi ser i tillegg til dette, er at flere nå har sår hals, legger Joakim Øverbø til.

Louise-utbruddet

Folkehelseinstituttet har studert symptomene til én bestemt gruppe omikron-smittede meget grundig. De som fikk viruset i seg i forbindelse med det velkjente julebordet i Oslo har blitt fulgt opp tett.

Symptomene de fikk er representativt for den delen av befolkningen de tilhørte. Gjennomsnittsalderen var 38 år og 43 prosent av dem var kvinner. Nesten samtlige hadde fått to doser vaksine.

I denne gruppen fikk alle bortsett fra én person symptomer. 91 prosent av medlemmene i gruppen fikk tre eller flere symptomer. De vanligste symptomene var i synkende rekkefølge:

hoste

rennende/tett nese

slapphet

sår hals

hodepine

muskelsmerter

feber

Folkehelseinstituttet opplyser at de ikke vet hvor store doser virus de smittede ble utsatt for. Dersom den var meget høy, så kan det være med på å forklare at en så stor andel fikk symptomer, tror instituttet.

STOR ANDEL FIKK SYMPTOMER: De smittede i Louise-utbruddet rapporterte om mange og til dels plagsomme symptomer. Foto: Folkehelseinstituttet

Vaksinen den viktigste

To svenske universiteter samarbeider med Zoe for å overvåke symptomer i Sverige. Der ser de at vaksinasjonen har en større innvirkning på symptombildet enn den dominerende virusvarianten.

– I gruppen som rapporterer symptomer til oss, har nå nesten alle fått to doser vaksine og over 87 prosent har fått tre doser, opplyser professor i molekylær epidemiologi Tove Fall ved Uppsala Universitet.

Det svenskene har vært mest opptatt av, er symptomene som er forskjellig mellom de som tester positivt og negativt. Der har de sett en klar endring etter som vaksinasjonsdekningen har økt.

– Nå er det hoste som er det mest vanlige blant disse typiske covid-19 symptomene. Forrige vinter var det tap av lukt- og smakssans, forteller Fall.

LIGNER SVERIGE: Professor Tove Fall ved Uppsala Universitet studerer symptomer i Sverige. Den svenske og norske befolkningen er temmelig lik. Foto: Uppsala Universitet

Kortere tid

Folkehelseinstituttet mener det kan være tegn på at symptomene kommer kortere tid etter smitteeksponering, og at de også varer i kortere tid. Dette gjelder bare for de vaksinerte.

– Det er fra et biologisk ståsted logisk at symptomene kommer tidligere for vaksinerte. Immunforsvaret reagerer raskere, sier lege Øverbø.

Nederlandske forskere meldte torsdag at de hadde funnet bevis på noe slikt. Ved å studere smittekontakter med omikron mener de at den gjennomsnittelige såkalte inkubasjonstiden nå er 3,2 dager mens den før var 4,4 dager.

Tallene fra Zoe Symptom Study viser temmelig klart at folk, i gjennomsnitt, nå har en kortere periode med symptomer.

– En tredel av omikron-smittede er ferdig med symptomene etter tre dager. Ved delta-smitte, var det bare femten prosent som ble ferdig med det hele på tre dager, opplyser Spector.