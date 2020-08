«Du er i fare hvis Joe Biden vinner valget». Det var budskapet en sitter igjen med etter republikanernes landsmøte.

President Donald Trump avsluttet det fire dager lange møtet med dramatiske advarsler da han tok imot partiets nominasjon natt til fredag:

– Dette valget vil avgjøre om vi kan redde den amerikanske drømmen. Eller om vi skal la en sosialistisk agenda ødelegge, sa president Trump fra Det hvite hus.

Utenfor høye gjerder og barrierer, hørtes lyden av demonstranter som protesterte mot presidenten i Pennsylvania Avenue.

Et splittet land

Amerikanske landsmøter er en merkelig affære. I utgangspunktet skal de velge kandidater og fastslå politikk. Men dette er vanligvis bestemt på forhånd. Derfor preges møtene av luftige taler, ønskedrømmer og lite substans.

Hvem som får tale og hva det snakkes om, gir likevel en pekepinn på hvordan de ti neste ukene fram mot valget vil bli.

To landsmøter er over. Hva kan vi så forvente oss av høstens valgkamp?

En kamp om virkeligheten.

Politikere er kjent for å vri og vende på sannheten for å få det til å stemme med sine budskap. Men veldig få, om noen, lyver like ofte som president Donald Trump.

Det var han ikke alene om på republikanernes landsmøte. I sin tale gjentok også visepresident Mike Pence mange faktafeil og påstander som er blitt tilbakevist.

CNNs faktasjekker Daniel Dale beskriver republikanernes landsmøte slik:

– Det er så mye uærlighet og ukorrekte påstander, store og små, at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Det var til og med et falskt sitat av Abraham Lincoln, sier Dale.

Under en av videoene sendt på landsmøtet, der to søstre fra Chicago advarer om vold og kaos i USAs gater, illustrerte de volden med bilder fra opptøyer i Barcelona i fjor høst.

Landsmøter handler alltid om å love for mye. En valgkamp handler alltid om å vinne fram med et budskap. Går USA bra med Donald Trump, eller går det dårlig? Hvem har ansvaret for høy økonomisk vekst før koronapandemien? Hvem har ansvaret for at 180.000 amerikanere er døde?

Denne valgkampen kommer til å handle om helt grunnleggende fakta. Stemmer det at Trump stanset alle reiser fra Kina? (Nei. Titusenvis av reisende krysset grensa, men han innførte et delvis reiseforbud)

Er det sant at Joe Biden vil ha åpne grenser? (Nei.) Og så videre.

Presidentvalg i USA 3. november velger USA mellom Donald Trump og Joe Biden. Her finner du ut hva de står for, hvem de er og de viktigste temaene i presidentvalget 2020. Biden Demokrat Trump Republikaner Biden Demokrat Joe Biden (77 år) Barack Obamas visepresident fra 2008 til 2016. Senator. Den eldste presidentkandidaten i USAs historie. Trump Republikaner Donald Trump (74 år) USAs nåværende president. Forretningsmann, milliardær og reality-kjendis. Vant mot Hillary Clinton i 2016. Styrker Biden Obamas visepresident. Lang fartstid i amerikansk politikk, et kjent fjes og populær visepresident. Høy oppslutning blant minoritetsvelgere. Trump Sittende presidenter stiller sterkt. USAs økonomi gikk veldig bra før koronapandemien, har svært lojale og entusiastiske velgere. Svakheter Biden Vil bli USAs eldste president noensinne, hvis han vinner. Kan fremstå som udisiplinert i debatter. Lang karriere i Senatet hvor han har støttet politikk som av mange ses på som feil i dag. Trump Lav oppslutning hos minoritetsvelgere og kvinner. Gjentar ofte usanne påstander. Får kritikk for håndteringen av korona-pandemien og protestene mot rasisme og politivold. Visepresidentkandidat Biden Kamala Harris (55) Ville bli demokratenes presidentkandidat. Trakk seg i desember i fjor og stilte seg bak Joe Biden i mars. Tidligere statsadvokat i California. Trump Mike Pence (61) Vært Donald Trumps visepresident i fire år. Kristenkonservativ og populær blant religiøse velgere. Tidligere guvernør i Indiana. Gjennomsnitt meningsmålinger 7,0 % Kilde: fivethirtyeight Dette mener Trump og Biden om: Klima og energi Biden: Biden kaller klimakrisen den største trusselen mot USAs sikkerhet og har laget nasjonal plan for å redusere klimagassutslipp. Biden vil melde USA inn i den internasjonale klimaavtalen igjen. Han har støttet kontroversiell utvinning av olje og gass gjennom såkalt fracking. Trump: Trump sier han tviler på om klimaendringene er menneskeskapte. Han har fjernet en rekke miljøkrav og reguleringer som president. Ønsker mer produksjon av kull- og olje i USA. Koronaviruset Biden: Biden har kritisert Trumps svar på pandemien, og kalt det «bevisst feilinformasjon». Vil utvide helsetjenestene og gjøre testing gratis. Vil ikke ha et offentlig helsevesen for alle amerikanere. Trump: Stengte raskt USAs grenser til Kina og Europa, men hevdet også at spredningen av Covid-19 var under kontroll i USA. Nektet selv lenge å gå med maske. Ønsker ikke et offentlig helsevesen for alle amerikanere. Økonomi Biden: Biden kaller seg selv en forkjemper for USAs middelklasse. Han vil gi flere krisepakker for å stimulere nye og grønne arbeidsplasser og bekjempe økonomisk ulikhet. Vil reverersere deler av Trumps skattekutt. Trump: Trump har innført store skattekutt, og har som mål å fjerne så mange statlige reguleringer som mulig. Har signert en historisk stor økonomisk krisepakke under koronapandemien og tatt til orde for å gjenåpne økonomien raskt. Politi og rasisme Biden: Vil satse på bedre utdanning og rekruttering av politifolk, og øke andelen minoriteter i USAs politistyrke. Vil forby dødsstraff og ønsker reform av USAs retts- og fengselsystem. Biden lover at hans regjering vil reflektere USAs befolkning. Trump: Satt militæret inn mot demonstranter under protestene mot rasistisk politivold. Har signert en lov som åpner for politireform og som blant annet forbyr bruk av kvelertak. Ønsker reform av USAs retts- og fengselsystem. Støtter dødsstraff. Har få medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Helse Biden: Vil utvide dagens helseforsikringsordning med et nytt, statlig forsikringstilbud. Papirløse innvandrere kan også kjøpe slik forsikring. Vil gjeninnføre ordningen med bot for ikke å ha forsikring, som Trump avskaffet. Sier han vil innføre prisregulering på medisiner og åpne for å kjøpe reseptbelagte medisiner billigere i utlandet. Trump: Trump og republikanerne har forsøkt å avskaffe Obamas helseforsikringsreform («Obamacare»), men det strandet på grunn av intern uenighet. Han har lovet å legge fram en ny helsereform mange ganger, senest i august. Trump vil blant annet kutte i føderal støtte til delstatens helseprogram for amerikanere under et visst inntektsnivå (Medicaid). Det vil også ramme barn i fattige familier. USA i verden Biden: Joe Biden mener globale institusjoner er nødvendig og vil ha et aktivt USA i verden. Ønsker et aktivt amerikansk diplomati og militærpolitikk i Midtøsten. Vil melde USA inn i alle de internasjonale avtalene Trump har trukket landet ut av. Vil hente de fleste amerikanske soldater i Afghanistan hjem. Trump: Trump har trukket USA fra en rekke internasjonale avtaler som klimaavtalen, Iran-avtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO). Bygger opp USAs militære. Har dyrket et godt forhold til den russiske presidenten Vladimir Putin, men ga etter for presset fra Kongressen om å utvide sanksjonene mot Russland. Har en konfronterende tone med Kina. Innvandring Biden: Støtter innvandringsreformer, og kaller Trumps tilnærming rasistisk. Vil stanse byggingen av en mur mot Mexico og reversere innreiseforbudet fra flere muslimske land, som Trump innførte i 2016. Trump: Har bygd en 426 kilometer lang mur, mot grensa til Mexico, for det meste forsterkninger av tidligere gjerder. Vil ha reduksjon i all type innvandring, innført reiseforbud fra flere muslimske land og gjort det vanskeligere å få arbeidstillatelser og grønne kort. Handel Biden: Har vært langvarig tilhenger av internasjonale handelsavtaler, og mener USA burde lede an i nye forhandlinger om internasjonale handelsregler. Trump: Mener flere globale handelsavtaler er rigget mot USAs interesser og har kansellert flere av dem. Gir avtalene skylden for store underskudd, mindre amerikansk produksjon og økt arbeidsledighet. Teknologi Biden: Kaller cybertrusler en økende utfordring for USAs sikkerhet og demokratiet. Mener teknologiselskaper må endre praksisen rundt personvern, overvåking og hatytringer. Har ikke bestemt seg om de store selskapene bør deles opp for å minske makten de har. Trump: Har hevdet at de store teknologiselskapene konspirerer for at han skal tape presidentvalget, har signert presidentordre som gir dem ansvar for innholdet på plattformene. Vil forby kinesiske Tik Tok i USA. Minstelønn og arbeidsliv Biden: Vil heve minstelønna i USA fra 7.25 dollar i timen til 15 dollar i timen. Mener mener arbeiderretigheter og forhandlingsrett må styrkes, men dette løftet falt ned på lista da han var Obamas visepresident. Trump: Kaller seg selv en arbeidermilliardær. Støtter ikke økt minstelønn eller fagforeninger. Vil heller kutte skatter enn å heve minstelønna. Ordliste for presidentvalget Vippestater En vippestat er en delstat som ikke har noe klart demokratisk eller republikansk flertall. Det er disse som i praksis avgjør valget. De viktigste å følge med på i år er Florida, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania og Wisconsin. I tillegg regnes ni andre delstater som usikre. Poststemmer På grunn av koronapandemien, vil mange millioner amerikanere stemme ved hjelp av poststemmer. Utfylte stemmesedler må da enten sendes inn med vanlig post, eller leveres inn i sikrede konvolutter. 180 millioner amerikanere vil kunne stemme via post. Spørsmålet er om USAs postsystem vil klare å håndtere de mange stemmene. Valgmenn Selv om navnene til Donald Trump og Joe Biden står på stemmeseddelen, stemmer amerikanske velgere på valgmenn. Det er de som velger president. Til sammen skal det velges 538 valgmenn. En kandidat trenger 270 valgmenn for å få flertall – og dermed vinne presidentvalget. Antall valgmenn avhenger av antall kongressmedlemmer, som bestemmes av folketallet i delstaten, samt antall senatorer, der hver delstat har to representanter. Derfor er det mulig å vinne valget uten å ha et flertall av velgerne i ryggen, slik Trump gjorde i 2016. Rustbeltet Rustbeltet brukes ofte for å beskrive regioner i USA som før levde godt av industri, men som nå preges av arbeidsløshet, fattigdom og fraflytting. Området går fra nordøst i USA til nord i Midtvesten. Rustbeltet går gjennom viktige vippestater som Pennsylvania, Ohio og Michigan, som Donald Trump vant i 2016. Siste nytt En kamp om USAs sjel Donald Trump takket ja til nominasjonen som presidentkandidat Donald Trump jr. er mer Trump enn Trump selv

2. Dystre budskap og negative reklamer

Det er ingen tvil om at høstens valgkamp blir en dyster affære. Ikke bare på grunn av USAs høye koronadødsfall og stigende arbeidsledighet, men fordi begge partier kjører svært negative kampanjer og en konfronterende tone. Også her er det Trump som leder an.

Trumps tale og landsmøte tyder på at dette kan bli en av de styggeste valgkampene på mange år. I løpet av sin siste lange tale på landsmøtet nevnte han Joe Bidens navn 44 ganger.

Biden selv unngikk å nevne presidentens navn i sin tale til demokratene. Demokratene balanserte mellom å presentere Biden som empatisk og god, og alvorstunge advarsler mot konsekvensene av fire nye år med Donald Trump.

Ifølge en fersk meningsmåling fra Pew Research vil nærmere 60 prosent av demokratene først og fremst stemme mot Donald Trump.

STOR FORSKJELL: ADVARER: USA har aldri stått overfor et viktigere valg enn i år, sier Joe Biden. Her med kona Jill. Foto: OLIVIER DOULIERY

3. Trumps budskap: Lov og orden først

I løpet av fire dager har Trumps republikanske parti tegnet et mørkt bilde av et USA der storbyene er preget av voldelige opptøyer og kaos.

Budskapet er tydelig: Du er ikke trygg i Joe Bidens USA.

Nettstedet Therighting samler artikler fra toneangivende nettsteder på høyresiden. I går handlet så godt som alle sakene om opptøyene i Kenosha i Wisconsin.

Flere amerikanske kommentatorer ser paralleller til USA i 1968, da Richard Nixon vant over Hubert Humphrey. Den gang var lov og orden budskapet fra Nixon, og USA var preget av store demonstrasjoner og opptøyer.

Trumps budskap i år minner også om valgkampen for fire år siden. Da lovte Trump blant annet å «gjenopprette lov og orden i landet vårt».

I likhet med 2016 er det svært lite kriminalitet i USA i forhold til tidligere. De siste månedene har det riktignok vært et oppsving i flere storbyer, og de tidvis voldelige protestene som har preget USA siden sommeren gir mange amerikanere en følelse av utrygghet.

Historisk sett har amerikanske velgere ofte trodd kriminalitet er på vei opp, selv om den er på vei ned. Det gjør Trumps budskap effektivt, påpeker journalist Emily Badger i New York Times.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

PROTEST: Store protester i Kenosha, Wisconsin, etter at Jacob Blake ble skutt sju ganger i ryggen av politiet. Foto: Timothy A. Clary / AFP

4. Klimaendringene får trolig liten plass.

I løpet av fire dager ble klimaendringene knapt nevnt med et ord på republikanernes landsmøte. Donald Trump skrøt av at han meldte USA ut av den internasjonale klimaavtalen.

Demokratene kaller klimaendringene vår tids største utfordring, og vil melde USA inn igjen i Parisavtalen. Men heller ikke hos demokratene fikk klimaendringer noe hovedfokus. Det til tross for at unge velgere er svært opptatt av klima: 80 prosent av dem under 29 år sier klimaendringene er en massiv trussel.

Til sist: Noe er Joe Biden og Donald Trump likevel enige om.

At presidentvalget 2020 er det viktigste valget på lenge.

– Dette er en kamp om Amerikas sjel, sa Joe Biden i sin tale til demokratenes landsmøte i forrige uke.

– Dette er det viktigste valget i vårt lands historie. Aldri tidligere har forskjellen vært så stor mellom to partier og to kandidater som nå, sa Donald Trump natt til i dag.

13 prosent av velgerne har ikke bestemt seg, ifølge en ny meningsmåling fra Wall Street Journal og NBC.

Det er disse velgerne som vil bestemme hvem som blir USAs neste president.