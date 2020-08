Donald Trump jr. er mer Trump enn Trump selv

– Han er ikke den skarpeste kniven i skuffen, skal president Donald Trump ha sagt om sin eldste sønn Donald Trump jr. ifølge The Atlantic.

Kommentaren skal ha falt etter at det ble avslørt at Trump jr. i 2016 arrangerte et møte i Trump Tower mellom Trump sine kampanjeledere og en russisk advokat som lovet avslørende informasjon om motkandidaten Hillary Clinton.

Et møte som senere fikk mye fokus i Robert Muellers undersøkelse om mulig samarbeid mellom Trump-kampanjen og den russiske regjeringen.

Argumentet Trump sine forsvarere brukte for å hjelpe presidentens eldste sønn ut av krisen, var at han ikke var en forræder, bare en idiot.

Fra idiot til politiker

På kort tid har Trump jr. vokst fra å være idioterklært til å bli farens nærmeste støttespiller. Under åpningen av republikanernes landsmøte denne uken inntok presidentens eldste sønn scenen og forlangte nasjonens oppmerksomhet.

– For bare noen måneder siden opplevde landet vårt den lengste økonomiske oppturen noen gang, den laveste arbeidsledigheten på tiår. Men så kom viruset og Biden og demokratene slo politisk mynt på krisen, sa Trump Jr. under talen sin på åpningen av republikanernes landsmøte. Foto: KEVIN LAMARQUE

Her lovpriste junior lederskapet til sin far, men mest oppmerksomhet fikk han for sin karakteristikk av demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Joe Biden er som Loch Ness-monsteret. Av og til stikker han hodet opp og stiller til valg, så forsvinner han og gjør ingenting, sa Trump jr.

Donald Trump jr. er kjent som en sterk talsmann for sin far. Hans glødende taler begeistrer tilhengerne, mens motstanderne beskylder han for å helle bensin på bålet.

Junior gjør alt han kan for å hjelpe sin far med å bli gjenvalgt. Det passer godt med strategien til det republikanske partiet, som ifølge BBC nå fokuserer på å styrke presidentens base av støttespillere. Der er den yngre Donald perfekt.

Donald Trump jr. på jakt i Iowa oktober 2017. Jakt og våpen interessen skaper begeistring blant velgere i de landlige delene av USA. Foto: LUCAS JACKSON

Republikanske analytikere sier presidentens eldste sønn har særdeles god kontakt med mange av velgerne i de landlige delene av landet. De deler en felles interesse, jakt og våpen.

Mange av presidents velgere liker også at den yngre Trump til tider går enda lengre enn sin far. En slik sak er junior sin støtte til våpenindustrien, som forsøker å få fjernet begrensninger på lyddempere.

At han sier nøyaktig det han mener og stiller opp på det han brenner for skaper også begeistring.

I fjor dukket han opp på et arrangement for organisasjonen «We build the Wall». En organisasjon som angivelig skaffer donasjoner for bygge private deler av muren mellom USA og Mexico.

For en knapp uke siden ble Steve Bannon, president Trumps tidligere rådgiver, og tre andre siktet for å ha underslått penger fra denne organisasjonen. Det hvite hus har reagert på nyheten med å forsøke å skape distanse mellom president Trump og Bannon.

Boikottet sin far

42 år gamle Donald Trump jr. er eldste sønn av Donald Trump og hans tidligere kone Ivana Trump. Han vokste opp med to yngre søsken og tilbrakte mange sommerferier i morens hjemland Tsjekkia. Der jaktet og fisket han med sitt store forbilde farfar Miloš Zelníček.

Han var 12 år da foreldrene ble skilt. Moren fortalte han at det var utroskap fra faren som resulterte i skilsmissen. Trump jr. ble så frustrert over sin far at han ikke hadde kontakt med han på ett år.

Etter hvert fikk han også to halvsøsken, Tiffany fra farens ekteskap med Marla Mapels og Barron fra farens nåværende ekteskap med Melania Trump.

Etter økonomistudier tilbrakte han ett år i Aspen, Colorado hvor han jaktet, fisket, sto på ski, bodde i en campingvogn og jobbet i en bar. Så gikk ferden videre til farens forretningsimperium The Trump Organization.

Gjør som han vil

Her dukket han også opp som rådgiver og dommer i farens reality show «The Apprentice» fra sesong fem i 2006 til farens siste sesongen i 2015.

Kort tid etter at faren var valgt til president i 2016 ble det kjent at Trump jr. og broren Eric skulle få ansvaret med å forvalte Trump-organisasjonen. På den måten skulle man hindre interessekonflikt mellom presidentrollen og familiens forretningsvirksomhet.

Det har man sett lite til, ifølge faktasjekkerne til Washington Post. «Trump sine sønner fortsetter som før med å selge, investere, utvider og inngår nye avtaler i andre land» rapporterer avisen.

Akkurat som sin far er Trump jr. ivrig på Twitter. Men i slutten av juli fikk han 12 timers tvitre-forbud. Det var Twitter som begrenset hans tvitring etter at han delte desinformasjon om koronaviruset.

President Trumps eldste sønn delte en video på Twitter av leger som framsatte uriktige påstander om koronapandemien, og som anbefalte bruk av et malariapreparat for å behandle covid-19. Legene sa også at det ikke er påkrevd å bruke ansiktsmaske. Trump jr. fikk beskjed om å fjerne videoen.

Sammen med sin ekskone og tidligere modell Vanessa Haydon har Trump jr. fem barn. Den ene sønnen er tradisjonen tro oppkalt etter sin farfar og far, Donald Trump lll.

Donald Trump jr. med kjæresten Kimberly Guilfoyle på et valgarrangement februar 2020 Foto: CARLO ALLEGRI

Hans nåværende kjæreste Kimberly Guilfoyle er tidligere programleder for Fox News og kommentator. Nå er hun innsamlingsansvarlig for Trump-kampanjen.

Tiltrukket av politikken

Under farens presidenkampanje i 2016 var Trump jr. involvert, men ifølge New York Times hadde han ikke en sentral rolle. Mens søsteren Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner hadde stor innflytelse over kampanjen, ble Trump jr. tildelt små oppgaver:

En av oppgavene var ifølge magasinet GQ å stille opp på jaktbilder for å motbevise overfor velgerne at familien var bysnobber.

Siden den gangen har Trump jr. steget raskt i gradene og gjort seg bemerket ved å gå sine egne veier i støtten til faren.

I november 2019 publiserte han navnet på en person han mener er identisk med personen som varslet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president.

Stigende stjerne

Under valgkampen 2020 satser Trump jr. hundre prosent på politikken. Kommentatorer snakker om en mann som gløder av energi, som knapt kan stå stille når han taler og som er villig til å gå lenger enn noen for oppmerksomhet.

De som kjenner Trump jr. er ifølge New York Times ikke overrasket over hans interesse for politikk. Kilder sier til avisen at han var det eneste familiemedlemmet som snakket politikk før faren hans stilte som president. Og den politikken har alltid vippet hardt mot høyre.

Så populær er han nå blitt blant republikanerne at de kappes om å gi den beste beskrivelsen av ham. «Den mest dynamiske stemmen du har hørt i amerikansk politikk etter presidenten», «Rockestjerne», «Den nye generasjonen talent» er ord som er brukt.

Fra å ha vært idioterklært av sine far er Trump sin eldste sønn tatt helt inn i den politiske varmen som en stigende stjerne. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Og når den politiske stjernen til junior stiger, stiger også presidentens takknemlighet for sin eldste sønn.

Ifølge eksperter BBC har snakket med posisjonerer Donald Trump jr. seg nå for fremtiden. Det er klart at han ønsker å være den økonomiske og politiske arvingen til Trump-merkevaren. Sjansen hans for en fremtidig suksess vil være større om han kan hjelpe sin far å vinne valget nok en gang.