Ifølge en talsperson for helsedepartementet i Afghanistan pågikk skytingingen langt utover formiddagstimene lokal tid mandag. De siste meldingene forteller at minst 20 personer er drept og 40 er skadet. De tre angriperne er også døde, etter at en av dem sprengte seg i luften mens de to andre ble drept av sikkerhetsstyrker.

Ifølge nettavisen TOLO skal de tre angriperne ha gått inn i en forelesningsal og begynt å skyte rundt seg.

En skadet student bæres bort etter angrepet på universitetet i Kabul mandag. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

– Afghanistans fiender, fiendene av utdannelse, har gått inn på universitetet i Kabul sier Tarig Arian, talsmann for innenriksdepartementet i landet.

Bilder som nå spres av nyhetsbyråer og på sosiale medier viser forferdelige scener inne fra klasserom og forelesningssaler, der studenter liggefr drept ved siden av sine lærebøker.

Det har vært antydet at dette var et terrorangrep i forbindelse med en felles afghansk-iransk bokutstilling som holdes på universitetet.

Den iranske ambassadøren til Afghanistan, Bahador Aminian var blant dem som etter planen skulle være til stede på universitetet i dag, i forbindelse med utstillingen, der rundt 40 iranske forleggere deltar.

Tungt bevæpnet politi var på plass utenfor universitetsområdet i Kabul mandag formiddag. Foto: OMAR SOBHANI / Reuters

IS angriper sjiaene

Sikkerhetsstyrker blokkerer tilgangen til universitetet og hindrer pårørende til studenter som er inne på området, å komme i kontakt med sine slektninger.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet i dag, og opprørsbevegelsen Taliban sier de ikke er involvert.

I 2019 eksploderte en bombe utenfor inngangen til Universitetsområdet og drepte åtte personer, mens et angrep på det amerikanske universitetet i Kabul drepte 13 personer i 2016.

Sikkerhetsstyrker skal nå ha kontroll på situasjonen ved universitetet i Kabul Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

24. oktober ble 24 personer, de fleste unge studenter, drept i et angrep mot en skole i en sjiadominert bydel i Kabul. Det var trolig en grein av terrororganisasjonen Den islamske staten IS som stod bak dette angrepet.

IS har erklært krig mot den sjiamuslimske minoriteten i Afghanistan, som utgjør ca. 4 millioner eller rundt 15 prosent av landets befolkning. Det er særlig de persisktalende hazarene som er sjiamuslimer. Disse har tradisjonelt hatt tette bånd til Iran, noe som har gjort dem til en skyteskive for Den islamske staten.

Dagens angrep skjer samtidig som Taliban og den afghanske regjeringen, med støtte fra USA, forsøke å finne fram til en fredsløsning, etter mer enn 40 år med krig i Afghanistan.

