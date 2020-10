– Jeg håper turistene en gang kommer tilbake til min hjemby Mazar-e Sharif, sier Zalmay Khalilzad i et intervju med NRK.

På besøk i Norge sier han at det viktigste nå er å ikke gjenta feilene fra 1990-tallet.

Men 69-åringen er bekymret for at fredsprosessen kan stoppe opp på grunn av økt vold.

I OSLO: Zalmay Khalilzad er president Donald Trumps spesialutsending for Afghanistan. Foto: Siri Saugstad/NRK

– Vi forlot Afghanistan på 1990-tallet, etter at Sovjetunionen og Russland hadde forlatt landet. Da fortsatte ulike grupperinger bare å slåss mot hverandre. Derfor må vi ikke la denne historiske muligheten vi har nå gå fra oss, forteller han.

Og den historiske mulighet Zalmay Khalilzad snakker om, er forhandlingene som startet i Qatars hovedstad Doha 12. september. For første gang satte representanter fra opprørsbevegelsen Taliban seg ned for å snakke direkte med den afghanske regjeringen.

USA og Taliban undertegnet en avtale om våpenhvile 29. februar 2020. Det var Khalilzad som undertegnet avtalen på vegne av den amerikanske presidenten Donald Trump. En av Talibans grunnleggere, Mullah Abdul Ghani Baradar, skrev under på vegne av opprørsbevegelsen.

HISTORISK AVTALE: USAs spesialutsending til Afghanistan Zalmay Khalilzad og Abdul Ghani Barada fra Taliban tar hverandre i hånda etter å ha signert en avtale som kan bety starten av fred i landet i Doha, Qatar, 29. februar 2020. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

– Venner gjør ikke fred

– Venner gjør ikke fred, det er fiender som gjør fred, sier Khalilzad nøkternt.

Han burde vite hva han snakker om. Han har vært USAs ambassadør til både Irak og Afghanistan, i tillegg til i FN.

Han er en av president Donald Trumps mest betrodde diplomater, etter at han allerede som ung student forlot hjemlandet og slo seg ned i USA.

– Det finnes ikke noen militær løsning for Afghanistan. Folk er lei av krig, det gjør at presset nedenfra øker mot lederne på begge sider av konflikten.

MØTE: Zalmay Khalilzad møtte både utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under sitt besøk i Norge mandag. Foto: Siri Saugstad/NRK

Økende vold den siste uken

Men i Afghanistan fortsetter volden. 24 mennesker ble lørdag drept i et brutalt angrep på en skole vest i den afghanske hovedstaden Kabul. De fleste av de drepte var unge studender.

Angrepet skjedde ved et undervisningssenter for hazarer, en sjiamuslimsk minoritet som også tidligere har vært et mål for radikale sunnimuslimske grupper, blant annet med tilknytning til IS – Den islamske staten.

Taliban var raskt ute med å si at de ikke hadde noe med dette angrepet å gjøre.

DREPT: En mann leter etter døde slektninger etter terrorangrepet i Kabul 24. oktober. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

– Noen ønsker status quo

– Det er ikke tvil om at det er krefter i Afghanistan som ønsker status quo, at den nåværende permanente krigstilstanden fortsetter, sier Zalmay Khalilzad.

– IS er fremdeles aktive og ønsker å stoppe det som skjer i Doha, det samme gjør også andre regionale aktører.

FORHANDLINGER: Talibans delegasjon under åpningen av fredsforhandlingene i Doha 12. september 2020. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

Zalmay Khalilzad er på en rundreise. I forrige uke var han i Nato-hovedkvarteret i Brussel, for å ha samtaler med blant annet generalsekretær Jens Stoltenberg.

I Norge møtte han forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som lovet at Norge fortsatt vil gjøre det man kan for å legge til rette for fredsforhandlingene i Doha.

Norske diplomater i Doha

Der jobber en liten gruppe UD-ansatte på 3 til 4 personer med praktiske gjøremål for å holde den skjøre prosessen i gang.

– Vi har jobbet med partene over lang tid, men vår rolle nå er tilretteleggeren, sier Søreide til NRK.

Hun sier at den norske militære innsatsen i Afghanistan vil bli koordinert med USA.

UT SAMMEN: Norge går ut av Afghanistan sammen med USA sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Siri Saugstad/NRK

– Vi gikk inn i Afghanistan sammen og vi skal gå ut sammen, sier den norske utenriksministeren, som vet at USAs president Donald Trump har antydet at dette kan komme til å skje allerede i 2021.

Internasjonal støtte

Khalilzad er glad for at det internasjonale samfunnet nå står samlet bak forsøkene på å få til fred. Det gjelder også Kina og Russland.

Russland har blitt beskyldt for å skape problemer for USA i Afghanistan gjennom å love penger til Taliban-soldater som kan bevise at de har drept amerikanske soldater.

– Undersøkelsene av disse påstandene fortsetter, sier Khalilzad diplomatisk, og legger til at Russland har en lang historie i Afghanistan og fremdeles har tette bånd til enkelte grupperinger i det etnisk sammensatte landet.

Turister til Mazar?

Zalmay Khalilzad har fremdeles sterke bånd til sitt opprinnelige hjemland, selv om han for lengst er blitt amerikansk statsborger og gjort en karriere innenfor diplomatiet som kan sammenlignes med den Arnold Schwartsenegger har gjort som filmstjerne og politiker.

– Som barn husker jeg at det kom turister til Mazar-e Sharif for å feire nyttår, som er den første dagen av våren, kom for å se alle turistattraksjonene som Den blå moske og fødestedet til poeten Rumi.

VARM VELKOMST: Zalmay Khalilzad ønsker NRKs Morten Jentoft og andre velkommen som turister til Mazar-e Sharif. Foto: Siri Saugstad, NRK

– Dette var et senter for sivilisasjonen. Fortiden viser at det er kapasitet til å gjøre store ting der. Forholdene må bare legges til rette slik at potensialet kan komme ut. Jeg håper at turistene om ikke altfor lenge kan komme tilbake til min fødeby, sier Zalmay Khalilzad til NRK.