Det er uklart hva som var motivet for angrepet, som er den andre alvorlige voldshendelsen på en russisk skole denne uken.

Det var i garnisonsbyen Sosnovyj Bor, litt i utkanten av millionbyen Ulan-Ude i republikken Burjatia sør for Baikalsjøen, en elev i niende klasse fredag formiddag lokal tid gikk til angrep med øks inne i et klasserom.

Ifølge kanalen Mash gikk gutten inn i et klasserom der det ble undervist i russisk språk og litteratur. Han gikk til angrep på både lærer og elever med øksen, før han skal ha kastet en brennende veske rundt og tent på.

Han skal ha kastet seg ut av vinduet i klasserommet, men er nå tatt hånd om av politiet.

Store politistyrker ble utkommandert etter skoleangrepet i Ulan-Ude Foto: STRINGER / Reuters

Kan ha hatt medhjelpere

Ifølge politiet i Ulan-Ude tyder alt på at gutten opererte alene, men myndighetene i republikken Burjatia mener han kan ha hatt medhjelpere.

Ifølge russiske nettsider kan han ha hatt minst én, kanskje to medhjelpere.

Skolens rektor opplyser at alarmen på skolen ikke ble utløst i forbindelse med angrepet. Det gjorde at det tok tid før politiet kom til stedet.

Angrepet i Perm

Angrepet på skolen i Burjatia skjer bare noen dager etter en lignende hendelse lenger vest i Russland.

Mandag denne uken ble 14 elever og en lærer skadet i en voldshendelse på en skole i Perm i Ural-området.

Det som først så ut som et planlagt angrep, viste seg senere å ha startet som en slåsskamp mellom to gutter, som læreren og flere av de andre elevene hadde forsøkt å stoppe.

Både læreren og to av elevene ble alvorlig skadet og befinner seg fortsatt på sykehus.

15 personer ble skadet under angrepet på skolen i Perm mandag 15. januar Foto: MAKSIM KIMERLING / Reuters

Strengere kontroll

Selv om det ikke er mulig å finne fellestrekk ved de to skoleangrepene i Russland denne uken, har det som har skjedd ført til en debatt både om sikkerheten på skolene, og om kontrollen med hva slags tilgang barn har til internett.

Det russiske parlamentet skal etter planen i løpet av våren behandle et lovforslag om registrering av barn på sosiale medier, og det populære nettsamfunnet vKontakte, som er tilsvarende Facebook, har sagt at den vil slette nettsider som har propaganda for bruk av slagvåpen på skoler.