En rekke store branner har rast i eksklusjonssonen rundt det gamle atomkraftverket siden 4. april. Etter en halvannen ukes kamp mot flammene, er den nå under kontroll opplyste ukrainske myndigheter i dag.

Det er ingen åpen ild lenger, men det ulmer fortsatt i skogbunnen, opplyses det i en pressemelding. Mer enn 400 personer har deltatt i slokkingsarbeidet, godt hjulpet av nedbør de siste dagene.

Politiet sier til nyhetsbyrået Reuters at brannene startet da en mann satte fyr på tørt gress.

Radioaktiviteten i brannområdet nær de stengte reaktorene er høyere enn normalt. Skogbrannene er nå 2 kilometer fra stedet der radioaktivt avfall er lagret. Foto: Yaroslav Emelianenko / AFP

Kjernekraftverket er sikret

Nils Bøhmer er forsknings- og utviklingssjef i Norsk Nuklær Dekommisjonering (NND). Han frykter ikke at skogbrannene skal føre til en ny Tsjernobyl-katastrofe.

– Det er riktig at brannen nærmer seg et lager for brensel. Men dette lageret er nytt og det skal ikke være brensel inne i lageret, sier Bøhmer til NRK.

– Et annet lager har brensel, men det ligger lenger unna, sier den norske atomfysikeren.

Bøhmer er heller ikke engstelig for at skogbrannene kan føre til eksplosjon og brann i de tre reaktorene som fortsatt er operative.

Byen Pripyat er som en spøkelsesby i dag. I bakgrunnen sees kjernekraftverket i Tsjernobyl. I forgrunnen sees en del av Pripyat. Foto: Sergei Supinsky / AFP

– For det første går ikke skogen helt inntil reaktorene. For det andre er det stålkonstruksjoner rundt reaktorene som beskytter mot brann, sier Bøhmer.

Høy radioaktivitet

Miljøeksperter er derimot over radioaktiviteten i området, som nå skal være 16 ganger så høy som normalt. Det skjer fordi gress, busker og trær som nå brenner har trukket opp radioaktivitet fra bakken.

Myndighetene hevder på sin side at radioaktiviteten i området ikke er høyere enn normalt. Ifølge Greenpeace er brannene en større trussel enn det myndighetene innser, skriver Reuters.

Miljøorganisasjonen hevder at den største brannen dekker et område på 34.000 hektar og at brannen som er nærmest kjernekraftverket er på 12.000 hektar.

Skogbrannene pågår innenfor den 2.600 kvadratkilometer store eksklusjonssonen i Tsjernobyl, som ble etablert etter katastrofen i 1986.

Området er stort sett ubefolket, men om lag 200 mennesker som bor der, har fått ordre om å forlate boligene sine.

Frykter at Pripyat går opp i røyk

Yaroslav Emelianenko som jobber som turoperatør i den forlatte byen Pripyat, er bekymret for at byen skal brenne ned.

Til BBC sier han at flammene er to kilometer fra byen som tar imot 70.000 til 100.000 turister hvert år på grunn av byens historie og nærhet til Tsjernobyl.

Den norske atomfysikeren Nils Bøhmer kjenner byen godt. Han deler turoperatørens bekymring.

– Pripyat er en by med historiske minnesmerker, sier Bøhmer til NRK.

Atomfysiker Nils Bøhmer frykter at byen Pripyat med historiske minnesmerker kan gå tapt i skogbrannen som nærmer seg. Han mener selve Tsjernobyl-reaktorene og lagringsplassene for brensel er bra sikret mot brann. Bildet er tatt i Murmansk i 2018. Foto: privat

Han forteller at byen hadde en befolkning på 50.000 før ulykken i Tsjernobyl i 1986.

En av reaktorene i atomkraftverket eksploderte og enorme mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren og spredte seg over store områder. Nå er byen nær anlegget forlatt.

I dag har ingen lov til å bo nærmere enn 30 kilometer fra kraftverket.

Som et museum

Inntil nylig var Pripyat nesten som et museum som dokumenterte den sene æra av Sovjet-tiden.

Da byen ble evakuert, lot myndighetene innbyggerne tro at de etter kort tid kunne dra tilbake.

Turister på vandring i byen Pripyat i juni 2019. Nå er det frykt for at skogbranner kan rasere byen med historiske minnesmerker fra Sovjet-tiden. Foto: Genya Savilov / AFP

Boligblokker, svømmebasseng, skoler, et hotell og en rekke andre bygninger ble alle forlatt.

Alt av inventar som møbler, bilder, TV, leker, verdisaker og klær ble forlatt slik det sto.