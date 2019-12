En gang bodde det 50.000 mennesker i den ukrainske byen Pripyat.

Så eksploderte reaktor nummer fire ved Tsjernobyl i april 1986, og i løpet av få dager ble byen tømt for folk.

I 30 år har naturen skritt for skritt tatt tilbake byen, men før jul vendte noen av de tidligere innbyggerne tilbake, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Juletreet er dekorert med bilder av folk som bodde i Pripyat før ulykken i 1986. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Pyntet med familiebilder

De tidligere innbyggerne hadde med seg gamle bilder fra før ulykken i 1986, som de hengte opp på treet.

Å sette opp juletreet midt i spøkelsesbyen var en del av en reklamekampanje organisert av Sammenslutningen av turoperatører i Tsjernobyl, skriver BBC.

I tillegg til bildene var det en del som hang opp klokker på treet. Klokkene skulle illustrere tiden som har gått siden eksplosjonen.

Ifølge Kateryna Aslamova fra selskapet Chernobyl Tour var første gang siden 1986 at noen av de tidligere innbyggerne hadde vendt tilbake til Pripyat.

Bildene viser utsikt over Pripyat mot atomkraftverket i Tsjernobyl med 23 års mellomrom «Growth and Decay» av David McMillan. Utgitt av Steidl www.steidl.de

Blitt turistmål

Interessen for å besøke Tsjernobyl og Pripyat har økte kraftig de siste årene, blant annet på grunn av TV-serien om katastrofen.

Mens det i 2015 var rundt 10.000 turister som besøkte området, er det ventet at tallet kommer opp i 90.000 i år.

Ukrainas president Vladimir Zelenskij ønsker å øke turismen til området og har gitt ordre om å sette i verk tiltak for å lette tilgangen for turister.

For turistindustrien er det et problem at de fraflyttende bygningene sakte faller sammen. Med vintertemperaturer ned til minus 30 og like mange varmegrader om sommeren, råtner den sovjetiske betongen opp, sakte, men sikkert.

Chernobyl Tour ønsker at Pripyat skal komme på Unescos verdensarvliste, for å holde minnet om det som skjedde i live.

– Byen må leve, og for at det skal skje må den bli reddet, sier Kateryna Aslamova.

Har flyttet tilbake

Selv om byen Pripyat er folketom, bor et hundretalls mennesker i den radioaktive vernesonen rundt Tsjernobyl.

Eldre mennesker i 70- og 80-årene har vendt tilbake og bor i landsbyene de bodde i før eksplosjonen i 1986.