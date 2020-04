Det var i april 1986 atomreaktor nummer fire ved kraftverket i Tsjernobyl eksploderte.

Det førte til store utslipp av radioaktivitet, og en del ble fraktet med vær og vind til andre deler av Europa.

Siden har det blitt bygd en stor hall over den ødelagte reaktoren, og det har blitt opprettet en sone på 2600 kvadratkilometer rundt kraftverket.

Økt stråling

En uvanlig varm og tørr vinter har ført til at flere skogbranner har fått tak i Tsjernobyl-sonen.

KJEMPER MOT: Røyken fra skogbrannene i Tsjernobyl inneholder mer radioaktiv stråling enn normalt. Foto: OLEKSANDR SYROTA/FACEBOOK / Reuters

Det er ikke uvanlig med skogbranner her, men er de større enn de pleier.

– For øyeblikket kan vi ikke si at brannen er under kontroll, sier Kateryna Pavlova som leder det statlige organet som overvåker sonen til The New York Times.

Inne i sonen er den radioaktive forurensingen ujevnt fordelt. Noen steder er det høy stråling, andre steder er det mindre.

Da NRK besøkte området i fjor, viste måleapparater at den gjennomsnittlige strålingen var om lag tre ganger høyere enn det som er vanlig i naturen.

Brannmannskaper melder om at strålingen nå er opptil 16 ganger høyere enn normalt, fordi grass, busker og trær som brenner har trukket opp radioaktivitet fra grunnen.

BESKYTTES: En rekke land har gått sammen om å bygge en hall over den ødelagte reaktor nummer fire i Tsjernobyl. Nå skal det være fare for at skogbrannene kan nærme seg det tidligere kraftverket, og det opprettes branngater i området rundt. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ifølge det ukrainske nettstedet strana.ua, er det nå mer enn 300 brannfolk som kjemper mot flammene. Det er også satt inn 85 biler, tre fly og tre helikoptre i slukkingsarbeidet.

Det skal være fare for at brannene sprer seg i retning av det tidligere kraftverket, og derfor arbeides det nå med å opprette branngater i området rundt.

Må evakuere

Inne i Tsjernobylsonen bor noen hundre mennesker som har nektet å flytte fra sine hjem.

VANSKELIG SLUKKING: Ukrainske myndigheter innrømmer at de ikke har kontroll over brannene inne i Tsjernobyl-sonen. Foto: VOLODYMYR SHUVAYEV

Nå har de fått beskjed om å evakuere på grunn av faren for brann og radioaktiv stråling.

Ukrainske myndigheter regner med at røyken fra Tsjernobyl-brannene kommer til å nå hovedstaden Kiev i løpet av kort tid.

Men det blir understreket at radioaktiviteten i røyken da er så tynnet ut at den ikke representerer noen helsefare.