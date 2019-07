90-åringen hugger ved for å være forberedt til nok en vinter i den radioaktive Tsjernobyl-sonen. Selv om myndighetene vil ha ham bort herfra, klorer han seg fast.

– Se på meg, er ikke jeg et levende bevis på at det ikke er noe farlig radioaktivitet i Tsjernobyl? sier 90-åringen til NRK.

Vi møter Leonid Ryndjuk i hjemmet der han er født, noen kilometer fra atomkraftverket . Her har han bodd hele livet, med unntak av noen uker rett etter eksplosjonen i reaktor nummer fire i april 1986. Da ble alle tvangsevakuert.

Men så snart det ble en mulighet, trosset Leonid Ryndjuk myndighetene og flyttet tilbake til Tsjernobyl.

– Min mor og mine søstre er begravet her, det samme er min gudmor og andre av mine kjære. Her ser folk etter meg, de kjenner meg og vet hva slags type jeg er, sier den spreke 90-åringen.

Fakta om Tsjernobyl-ulykken Foto: Gleb Garanich / Reuters Ekspandér faktaboks * Natt til 26. april 1986 eksploderte en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket Tsjernobyl nord for Ukrainas hovedstad Kiev, like ved grensen til Hviterussland. * Rundt 50 brannmenn og redningsmannskaper døde av strålingsdosene de fikk mens de prøvde å slukke brannen * Enorme mengder radioaktive partikler ble ført med vinden nordover i det som ses som historiens verste atomulykke. * 70 prosent av det radioaktive nedfallet havnet i Hviterussland, men også Norge og Sverige ble hardt rammet * Det er stor uenighet om de mer langsiktige helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken. * Anslag viser at 8000-10.000 barn, de fleste i Hviterussland, fikk kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av radioaktivt jod. De aller fleste overlevde. (Kilder: NTB, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

Ulovlig bosetning

Leonid Ryndjuk er en av nærmere 200 mennesker som bor ulovlig inne i Tsjernobyl-sonen.

Sonen dekker 2600 kvadratkilometer rundt atomkraftverket i området som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall etter eksplosjonen.

Myndighetene har fastlått at det er farlig for mennesker å holde til der. De fleste steder er den radioaktive strålingen 3-4 ganger høyere enn det som er vanlig i naturen.

Leonid viser stolt fram noe av det han dyrker i den store, frodige hagen. Da myndighetene målte radioaktivitet på eiendommen hans på 1990-tallet, fjernet han det øverste laget av jorda. Siden har han dyrket bær, frukt og grønnsaker.

– Jeg har alltid spist av det som vokser i jorda her, det har ikke vært noe problem, sier 90-åringen.

Tidligere hadde han griser også, men for noen år siden måtte han slutte med det på grunn av alderen. Det gror overalt på tomta, han venter på avlingen til både agurk- og squashplanter.

Fortsatt mye radioaktivitet i området

Den grøderike hagen til Leonid skiller seg fra området rundt.

33 år etter verdens verste atomkraftulykke, er forurensningen fortsatt farlig høy for mennesker mange steder i Tsjernobyl-området.

Slike advarselskilt står i de sonene ved Tsjernobyl der det er målt ekstra høy radioaktivitet, såkalte hotspots. Men ikke alle de farligste stedene er merket. Med en geigerteller kan man måle radioaktiviteten. Rundt Tsjernobyl varierer den, og man må være lokalkjent for å vite hvor det er farligst å oppholde seg. For to år siden ble det bygget en ny hall som kapsler inn den ødelagte reaktoren. Den som ble bygget etter ulykken var ikke tett og radioaktivitet lekket ut. Inne i hallen ryddes det fortsatt etter eksplosjonen. Arbeidet kommer til å fortsette i 50 år til.

Det er uvisst hvor mange som er døde av stråleskader og senvirkninger etter eksplosjonen i atomreaktoren natt til 26.april i 1986, og hvor mange som er blitt syke.

Verdens helseorganisasjon anslår at minst 4000 barn fikk kreft i skjoldkjertelen som følge av ulykken.

Etter eksplosjonen spredte radioaktivt jod og cesium seg i atmosfæren, minst 300 ganger mer enn utslippene fra atombombene over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Men det satt langt inne å innrømme at noe hadde gått fryktelig galt ved et sovjetisk atomkraftverk.

Først 36 timer etter eksplosjonen ble innbyggerne i Pripjatj, byen som ligger nærmest kraftverket, evakuert.

Byen ble bygget for ansatte som arbeidet ved atomkraftverket og familiene deres, og hadde over 50 000 innbyggere.

Det er en spesiell opplevelse å gå rundt i forlatte Pripjatj 33 år etter ulykken. Trær og busker har mange steder vokst over bygningene, noen steder også gjennom. På det som en gang var en skole, ligger bøker fortsatt på pultene. I en barnehage ligger bamser og dokker igjen i rommet der barna pleide å sove midt på dagen.

Turister strømmer til Tsjernobyl

Den siste episoden i HBO-serien «Tsjernobyl» ble nylig vist. Serien er sett i mange land verden over og har fått svært gode kritikker.

Hver uke kommer det nå flere tusen turister til den radioaktive sonen, firmaene som formidler turene, sier at de har hatt 30-40 prosent økning i bestillingene.

Guidene vet hvilke områder det er forsvarlig å ferdes i. Flere av turistene vi møter, bekrefter at de er i Tsjernobyl fordi de har sett TV-serien.

– Vi så serien da vi var på tur i Kiev, og vi forsto raskt at vi bare måtte reise til Tsjernobyl, forteller Rosie Wilmot fra Storbritannia.

Hit kommer ikke turistene

Men turistene møter ikke møte Leonid Ryndjuk, som har valgt å klore seg fast her mot myndighetenes vilje.

Leonid vasker opp med vann fra brønnen. Han bruker vannet, men sier det ikke kan drikkes. Det skal visstnok inneholde for mye jern.

– Hvis jeg legger meg ned, kommer jeg til å dø straks. Nå er jeg i bevegelse og gjør det ene og det andre. Jeg gjør alt med egne hender, det synes jeg er bra, og jeg er fortsatt frisk.

Myndighetene i Ukraina har ikke satt hardt mot hardt i forhold til de som har bosatt seg ulovlig i den radioaktive sonen.

Mange er eldre, som Leonid, og myndighetene mener trolig at det kommer til å bli færre av dem etter som tiden går.

90-åringen synes at han har et godt liv i Tsjernobyl-sonen. Han trekker fram et sitat fra en forfatter for å sette ord på hvorfor han vil bo her.

Ikke en gang en fugl kan leve uten stedet der den ble født, sa en forfatter. Sånn er det med meg også, jeg ble født her. – Leonid Rydnjuk