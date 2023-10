Det er gjort beregninger av hvor mye metallet i asteroiden 16 Psyche er kan være verdt. Tallet er veldig stort. Bare jernet alene har en prislapp på hundre tusen kvadrillioner.

Det kan i tillegg være nok gull der til å gjøre alle mennesker på jorden til milliardærer.

Dessverre fungerer ikke metall-markedet slik. Hadde metallet blitt bragt til jorden, så ville det nesten vært verdiløst. Markedet ville ha kollapset. I tillegg er det ikke mulig å ta det hit.

– Vi har ikke teknologi som kan føre Psyche tilbake til Jorden, sier Lindy Elkins-Tanton. Hun er ansvarlig forsker for romfartøyet som nå er på vei til legemet.

ENGASJERT: Ansvarlig forsker for ferden til 16 Psyche, Lindy Elkins-Tanton, har arbeidet i mange år for å få romfartøyet på plass ved asteroiden. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Ut på en lang tur

Romfartøyet ble skutt opp fra Florida på toppen av den kraftigste raketten Elon Musk har til rådighet for tiden. Først i 2030 vil fartøyet nå fram. Asteroiden Psyche holder til i asteroidebeltet mellom planetene Mars og Jupiter.

Avstanden til den fra jorden varierer mye. På det nærmeste er den hele 250 millioner kilometer unna. Asteroiden selv er ikke blant de største, men diameteren på 230 kilometer.

En SpaceX Falcon Heavy-rakett skytes opp med et NASA-romfartøy for å undersøke Psyche-asteroiden fra Kennedy Space Center i Cape Canaveral, Florida, USA, 13. oktober 2023. Foto: JOE SKIPPER / Reuters

Det er ikke Elon Musk som står for ferden. Han, og selskapet SpaceX, stiller bare med raketten. Det er Nasa som er kunde, og det er Nasa som skal bruke romfartøyet. En grundig innføring i hva det hele er, kan du se her i en Nasa-orientering fra tidligere denne uken.

Som å studere kjernen av jorden

Det som gjør asteroiden 16 Psyche så spesiell, er at den er særdeles massiv i forhold til størrelsen. Det betyr at den består av noe som er veldig tett. Metall har stor tetthet. Konklusjonen er at store deler av himmellegemet består av metall.

Kjernen i vår jord, og andre lignende planeter, er av metall.

– Dersom du ønsker å finne ut mer om metall-kjernene i planeter, så er denne asteroiden vårt beste håp, sier forsker Elkins-Tanton.

Selv om vi vet at jorden har en kjerne av metall, så har vi aldri sett den, eller nådd fram til den med instrumenter. Vi vet den er der, fordi jorden har et magnetfelt. Dette feltet kan bare bli lagd av metall.

– Vi kan ikke nå vår egen kjerne. Den er for varm og trykket er altfor høyt, legger Elkins-Tanton til.

Ved å studere Psyche, så kan forskerne kanskje få innsikt i hvordan vår egen kjerne er.

FØR AVREISE: Romfartøyet Psyche ligger i kapslet inn i en Falcon Heavy fra SpaceX. Den var på vei til oppskytningsrampen. Romfartøyet har samme navn som målet. Foto: Aubrey Gemignani / AP

Vet egentlig ikke sikkert

Psyche kan være kjernen til en planet som fikk de øverste lagene skrellet vekk. Det kan ha skjedd i flere voldsomme sammenstøt tidlig i solsystemets historie.

Den kan også være bygd opp av restene etter en eller flere småplaneter som smadret hverandre. Metall-rike deler av vrakgodset samlet seg så sammen igjen og ble til Psyche.

FRI FANTASI: En modell av asteroiden står utstilt ved Nasa. Ingen vet hvordan den egentlig ser ut. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Den kan også være noe helt annet. En ny hypotese er at den er et legeme med en spesiell form for vulkaner. Dette er ikke vulkaner slik vi kjenner dem på jorden. De spyr ut mye smeltet stein.

Psyche kan ha hatt vulkaner som sendte ut metall, og som har dekt mye av overflaten med det.