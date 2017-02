FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, er midt i et tre dager langt krisemøte for å finne ut hvordan de skal klare å stoppe den svært ødeleggende sommerfugllarven Spodoptera frugiperda («armyworm» på engelsk).

Sør-Afrika, Zimbabwe, Malawi og Zambia er blant landene som har sett hvordan ormen har invadert og ødelagt de livsnødvendige maisåkrene i regionen.

Bare i Zambia har ormen ødelagt 130 000 hektar med maisåkre, ifølge myndighetene i landet. I Sør-Afrika – regionens største maisprodusent – er seks provinser rammet, skriver BBC.

– Den har kommet hit som en av Bibelens ti landeplager. Det er svært utbredt, og ser ut til å spre seg raskt. Den kan legge over 2000 egg og utvikler seg raskt, forteller jordbruker Ben Freeth til sørafrikanske Sunday Times.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Klarer ikke stoppe ormen

Så langt har det vært umulig for de lokale myndighetene å stoppe larvens hissige fremmars.

– De har ikke klart å kontrollere ormen, fordi den stadig utvikler seg. Men vi må utarbeide en plan for å stoppe den, sa FNs FAO-koordinator David Phiri i en pressemelding i starten av februar.

NIBIO-forsker May-Guri Sæthre har forsket på skadeinsekter og biologisk bekjempelse i Vest-Afrika i 15 år. I høst dro hun til Benin for å se på situasjonen, og hun kjenner seg igjen i beskrivelsen av larvens inntog som en «landeplage».

– Ja, når det kommer et så stort angrep, så ødelegger det hele avlingen. Vi så det til og med på universitetsområdet, der de dyrket mais. Avlingen var totalskadet, sier Sæthre til NRK, og legger til:

– Ulike populasjoner av larven har klart å finne veien til regionen. Der har den klart å etablere seg, og så har det bare eksplodert.

I tillegg til at larven er svært ødeleggende for en av nøkkelråvarene i regionen, kommer den på et spesielt dårlig tidspunkt.

En tørke forårsaket av El Niño har rammet over 40 millioner mennesker, og redusert tilgjengeligheten av mat med 15 prosent, ifølge FN.

Vanskelig å oppdage

Over 70 prosent av befolkningen i området livnærer seg på – og er avhengig av – jordbruket, som nå altså blir truet av både tørke, larver og andre sykdommer.

Det som gjør larven til en særlig stor trussel, er at den sprer seg raskt, reiser over lange avstander og er vanskelig å oppdage fordi den angriper stammen direkte.

SPIST OPP: Dette bildet tatt 14. februar i Pretoria, viser hvordan maisbladene ser ut etter å ha blitt angrepet av larven. Foto: Gulshan Khan / AFP

– Larven angriper maisbladene, blomsten og borer seg inn i stammen. Fordi de graver seg så dypt inn, så er det vanskelig å se dem. Det er først ved nærmere undersøkelser man ser at nesten hele planten er ødelagt, sier den malawiske bonden Chimenya Phiri til BBC.

Tok flyet?

Ekspertene har heller ikke klart å finne ut hvordan den egentlig klarte å komme seg til sørlige Afrika, ifølge en pestadvarsel fra sørafrikanske myndigheter.

Spodoptera frugiperda har sin naturlige habitat i Nord- og Sør-Amerika, og den første observasjonen på det Afrikanske kontinent ble først gjort på øystaten Sao Tome og Principe i januar 2016, ifølge FN.

Øya ligger utenfor kysten av Gabon, og i løpet av åtte uker har larven rukket å spre seg til seks land i sørlige Afrika.

Hvordan larven klarte å komme seg til Sao Tome og Principe i utgangspunktet, er foreløpig en gåte. Men ifølge BBC spekuleres det både i om den har sneket seg med på kommersielle flyruter, eller kommet sammen med importerte varer.

– Kan ikke utryddes

Nå skal altså FNs krisemøte forsøke å finne svar på de mange ubesvarte spørsmålene – ikke minst hvordan de skal klare å stoppe den hissige larven.

– Vi klarer ikke å utrydde den, men vi kan finne måter å kontrollere den på hvis vi klarere å iverksette en koordinert innsats på tvers av landegrensene, sier FNs FAO-koordinator David Phiri ifølge BBC.

NIBIO-forsker May-Guri Sæthre forklarer at det ikke lenger er mulig å utrydde larven, fordi den er spredt over et så stort geografisk område. Larven har heller ingen naturlige fiender på det afrikanske kontinent, og det vil ta tid før de utvikler seg.

– Problemet er at dette er en ny skadegjører i Afrika, så det er ingen som er vant til å håndtere den.